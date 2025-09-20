Clara Delgado Salamanca Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Otra tarde en la que la lluvia ha sido la gran protagonista del festejo. Pero esta vez con un final diferente al del viernes.

Está claro que hay veces que es mejor adaptarse a las situaciones en vez de quedarse con la tragedia. Un claro ejemplo de ello lo mostró la tuna de Medicina, que en uno de los balconcillos del tendido 3 se arrancó a cantar el famoso 'Canta y no llores', unos versos muy apropiados para lo que aconteció en la tarde de ayer. Algunos de los asistentes a la quinta de abono podían haberles hecho un poco más de caso cuando anunciaron la suspensión de los rejones, cuando la rabia se apoderó de ellos.

El público pudo disfrutar de los tres primeros toros de los rejones pero, a partir del cuarto, cuando comenzó a caer con fuerza la tormenta, la mayor parte del público corrió a protegerse de la lluvia, esperanzados en que se volviera a reanudar pasado el chaparrón, algo que no sucedió.

Aunque el festejo, no contó con la presencia habitual de público de los pasados días, los burladeros siguieron acogiendo a personajes ilustres, como el ya antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca Benjamín Crespo, que compartió ubicación con el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca Antonio Rollán y con el ganadero Fernando García.

Tampoco se quiso perder el festejo Ismael Martín, esta vez desde otro de los burladeros y con la tranquilidad de haber salido ya en dos ocasiones por la puerta grande de La Glorieta.

La familia Majeroni también se personó en uno de los tendidos de La Glorieta en esta tarde lluviosa, en concreto estuvieron presentes las hermanas María José, Pilar y Teresa.

Volvió a los tendidos, esta vez para disfrutar de los rejones, Eustaquio Andrés y también entre el público se encontraron familiares de Sergio Galán, como su padre y su mujer.

Relacionado con el mundo ecuestre tampoco se perdió esta cita Valentín Castellanos, y entre los espectadores del festejo también estuvo bien atento a lo que sucedía en el ruedo Rui Bento, que compartió burladero con Manuel Martínez Erice.

Esperemos que la de este domingo sea una corrida sin lluvia y, en caso de que lo sea, entonaremos el 'Canta y no llores' a ver si así la rabia es más llevadera.