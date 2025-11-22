Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen panorámica desde los tendidos de La Maestranza. J. L.

Bombazo en Sevilla, una nueva empresa en La Maestranza 90 años después

José María Garzón, con su empresa Lances de Futuro, toma el relevo de Ramón Valencia (Pagés) al frente de uno de los cosos histórico y claves de la temporada taurina

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

El empresario José María Garzón es el nuevo empresario de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, uno de los grandes templos del toreo y una de las plazas clave de la temporada taurina.

Garzón, al frente de su empresa Lances de Futuro, se hará cargo de La Maestranza de Sevilla durante los próximos cinco años, tal y como lo ha hecho oficial a través de un comunicado la Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que se reunió esta mañana en la capital hispalense para decidir el futuro inmediato del coso del Baratillo.

De este modo José María Garzón toma el relevo de Ramón Valencia, el último referente de la era Pagés, empresa que estuvo al frente de esta plaza en los últimos 90 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violento asalto en Pizarrales: siguen a una septuagenaria desde el súper hasta su casa y la arrastran varios metros hasta arrancarle las cadenas que llevaba al cuello
  2. 2 Día ajetreado en las carreteras de Salamanca con ocho heridos en seis accidentes en menos de quince horas
  3. 3 El lugar oculto en la provincia para disfrutar de uno de los parajes más bonitos del río Tormes
  4. 4 «¿El fiscal general? Aquí tenemos problemas más importantes»
  5. 5 Tres heridos tras ser atropellados por un coche en La Alberca
  6. 6 Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»
  7. 7 La Asociación de Mujeres Barroca destapa un agujero de 11.000 euros: condenada la extesorera
  8. 8 Lo más barato, el tostón
  9. 9 Osos, magia y estalactitas: la Navidad avanza en Salamanca
  10. 10 Unionistas regala una noche mágica en el Reina Sofía barriendo al Real Madrid Castilla (3-0)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Bombazo en Sevilla, una nueva empresa en La Maestranza 90 años después

Bombazo en Sevilla, una nueva empresa en La Maestranza 90 años después