Bombazo en Sevilla, una nueva empresa en La Maestranza 90 años después José María Garzón, con su empresa Lances de Futuro, toma el relevo de Ramón Valencia (Pagés) al frente de uno de los cosos histórico y claves de la temporada taurina

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:37

El empresario José María Garzón es el nuevo empresario de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, uno de los grandes templos del toreo y una de las plazas clave de la temporada taurina.

Garzón, al frente de su empresa Lances de Futuro, se hará cargo de La Maestranza de Sevilla durante los próximos cinco años, tal y como lo ha hecho oficial a través de un comunicado la Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que se reunió esta mañana en la capital hispalense para decidir el futuro inmediato del coso del Baratillo.

De este modo José María Garzón toma el relevo de Ramón Valencia, el último referente de la era Pagés, empresa que estuvo al frente de esta plaza en los últimos 90 años.

Sevilla