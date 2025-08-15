El banderillero Juan Luis Moreno, herido grave en Guijuelo Resultó corneado por el quinto toros de la tarde de la ganadería de El Freixo, operado en la plaza de una herida grave y fue trasladado al hospital Universitario de Salamanca

Javier Lorenzo Guijuelo Viernes, 15 de agosto 2025, 22:49 | Actualizado 23:00h.

El banderillero Juan Luis Moreno, de la cuadrilla de Pedro Gutiérrez 'El Capea' resultó herido grave esta tarde en la corrida de toros que se celebró en la plaza de toros de Guijuelo. El banderillero extremeño fue el encargado de lidiar al quinto toro de la función, Travieso, de la ganadería de El Freixo (propiedad de El Juli), en ese momento tropezó y cayó en la cara, quedando a merced del animal que hizo por él y con el torero tendido en el suelo le propinó una cornada en la parte posterior del muslo derecho. En cuanto llegaron los compañeros en su auxilio y pudo incorporarse de inmediato comenzó a sangrar profusamente la herida de una manera evidente mientras le conducían al quirófano portátil instalado en la propia plaza de toros. Allí fue atendido por el quipo comandado por el doctor Domínguez que firmó el siguiente parte médico:

«Herida por asta de toro en cara posterior, tercio superior del muslo derecho de dos trayectorias, una ascendente de 10 centímetros, y otra inferior de 15 en músculo bíceps femoral derecha. Rotura de vasos venosos y anteriores superficiales, con lesiones venosas y arteriales, sin lesiones graves. Pronóstico grave salvo complicaciones. Trasladado al Hospital de Salamanca».

Ampliar Momento en el que el toro de El Freixo infiere la cornada a Juan Luis Moreno. MENACHO