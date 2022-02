Alejandro Marcos, tras estrenar su temporada: “Lo importante era dejar un sello y eso sí lo he podido conseguir”

Alejandro Marcos aún le caían las gotas de sudor y mantenía la voz agitada al abandonar el ruedo de Valdemorillo. En el mismo patio de cuadrillas hacía balance de una tarde reveladora que pudo ser más contundente si hubiera viajado la espada de otra manera: “¡Lo he tenido en la mano!”, se lamentaba sabedor de que había perdido las dos orejas de Antojadizo, el sexto de Montalvo al que cuajó y toreó de manera excelsa. Sin embargo, un tropezón en la suerte suprema (“había muchos hoyos”, matizaba) dio paso a un pinchazo hondo y a dos golpes de verduguillo que dejaron en buenas sensaciones el broche de lo que hubiera sido una tarde redonda. Así juzgaba el torero de La Fuente sus dos toros: “La del primero fue una faena meritoria, creo que se apagó pronto y con él he hecho el esfuerzo de no aburrirme y, sobre todo, de matarlo bien”; y de ahí a las impresiones del sexto: “Ese ha sido muy colaborador, ha tenido mucha clase sobre todo por el pitón derecho. Ha sido un gran toro que creo que lo he toreado bien y lo he cuajado, antes del borrón con la espada”.

Aún así, y con sensaciones “agridulces”, dice, llegó a manifestar: “Siempre uno quiere un triunfo pero lo importante también era dejar un sello y creo que algo de eso lo he podido conseguir. Los triunfos se dan o no, pero la impronta depende de uno y de su actitud. Eso sí lo he tenido”, confesaba el torero. Así cerró al primera tarde vestido de luces de esta temporada de 2022, la sexta desde que tomó la alternativa y lo hace con “sensaciones positivas”: “Es importante para sumar; aunque soy consciente de que todo ha podido ser mucho más redondo”, puntualizaba a la hora de lanzar sus argumentos: “Estaba uno rodeado de figuras del toreo y yo quiero serlo también y eso lo tengo que demostrar...”, matizaba mientras los aficionados le abordaron en busca de fotos, abrazos y saludos de quien llamó la atención. Fue sorpresa y descubrimiento para muchos y ratificación para los muchos que llegaron desde Salamanca.