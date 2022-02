Alejandro Marcos encandila y pincha en Valdemorillo

Alejandro Marcos firmó una distinguida actuación en su primer toro en Valdemorillo (Madrid) logrando cortar una oreja y firmando los pasajes más bellos e intensos de la primera parte de la función que cerraba la feria de la temporada, en la que encontró acomodo sustituyendo a Cayetano. El torero de La Fuente de San Esteban estructuró una actuación firme, solvente, torera, inteligente y muy medida en la que se impuso con torería y calidad siempre a las embestidas del toro de Montalvo, que se acabó pronto.

Alejandro Marcos protagonizó un bellísimo y arrebatado inicio de faena y luego mantuvo siempre el interés en la series posteriores aprovechando los viajes que tuvo el toro. Le imprimió en todo momento una buenas dosis de categoría. Sin lanzarse ni explotar la faena mantuvo siempre el interés y lo redondeó todo tirándose a matar con gran rectitud, quedó en la cara y fue prendido, sin que el toro llegara a hacer presa, cuando ya tenía enterrado el estoque. El pupilo de Montalvo cayó a sus pies y la plaza se cubrió de pañuelos.

El sexto fue un toro de más entidad que terminó derrochando gran calidad y temple en las embestidas. Alejandro Marcos lo saboreó ya en un encajado y sentido quite a la verónica en el que meció los lances con parsimonia y gusto. La variedad en los remates, inmensos de nuevo los de pecho, la improvisación y el gusto siempre de un toreo de calidad se impuso en una faena que caló hondo; en la que el asiento y el gran trazo de los muletazos volvió a imponerse.

El público entró muy pronto en la faena y ya no se desconectó nunca. Solo al final bajó un tanto la intensidad cuando alargó la última serie que le sobró al trasteo. Todo dependía de la espada, pero en el primer intento resbaló, tropezó y cayó en la cara y no encontró la diana, al segundo intento la tizona solo entró a la mitad y tuvo que utilizar en dos ocasiones el verduguillo, que esfumó toda posibilidad de triunfo. Dejó sensaciones de torero a tener en cuenta, pero no deben de escaparse ni las oportunidades ni los triunfos, máxime cuando se tienen en la mano.