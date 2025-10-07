Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los tendidos de La Glorieta en las pasadas Ferias. ALMEIDA

La abstención del PSOE impide que el Congreso tramite la ILP para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia

La propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos

E.P.

Martes, 7 de octubre 2025, 22:45

La abstención del PSOE ha propiciado que el Pleno del Congreso rechazara este martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, una propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos.

La iniciativa ha contado con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

