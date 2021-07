Una youtuber cubana es detenida en directo mientras intervenía en una televisión española

En un momento de la conexión, la chica explicaba que la policía estaba en la puerta de su casa y que tenía que salir a atenderlos. Marta Flinch se encontraba estupefacta ante el momento que estaba viviendo y comentaba lo siguiente, “estamos viendo en directo cómo la seguridad llama a nuestro contacto en Cuba y están hablando con ella. No sabemos lo que va a pasar a partir de ahora”.

Instantes después Dina Stars volvía a aparecer en pantalla para confirmar que la detenían además de dejar estas palabras: “hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir, me han dicho que los acompañe”.