Una salmantina celebra en 'La Revuelta' haber superado un cáncer de riñón

Una mujer salmantina ha regresado al plató de 'La Revuelta' con un motivo muy especial, celebrar que ha superado un cáncer de riñón. La espectadora ya había acudido al programa presentado por David Broncano en otra ocasión para regalar un hornazo, uno de los productos más característicos de la gastronomía charra. Esta vez, su visita estuvo marcada por la emoción y la alegría.

Durante su intervención, la invitada explicó que acababa de «tocar la campana», el gesto que realizan los pacientes cuando concluyen su tratamiento contra el cáncer. «Hoy era mi último ciclo», contó entre aplausos y vítores del público. La mujer relató que le extirparon un riñón hace un año y que, desde entonces, ha estado recibiendo tratamiento hasta lograr esta esperada recuperación.

David Broncano, le dio un fuerte abrazo y destacó el valor del momento: «Han pasado por aquí deportistas y gente que ha ganado muchas cosas, pero creo que esta es la mayor alegría que nos hemos llevado».

El programa quiso unirse a la celebración regalándole una camiseta y, fiel al espíritu de La Revuelta, un trozo de hornazo. Entre risas, la salmantina se sentó en la icónica bañera rodeada de peluches, cerrando así una etapa difícil y dando visibilidad a una historia de superación y esperanza.

