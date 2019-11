Sale a la luz el vídeo en el que “Gran Hermano” muestra a Carlota Prado el vídeo de su violación

Carlota Prado, concursante de “GH Revolution”, fue víctima de una violación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra por parte de su por entonces pareja, José María López, quien se aprovechó de que la joven había bebido demasiados chupitos durante una de las fiestas del reality. La historia volvió a la luz hace tan solo unos meses después de que Prado estallara en Instagram contra todos aquellos que no creían que fuera víctima de abusos sexuales. “Para las personas que no me creen, ojalá no tengáis que veros en la situación con alguien a quien queréis”, escribió en sus redes sociales.