¿No sabes qué ver? Dale una oportunidad a estas adictivas series, no te arrepentirás

José Fuentes Rajo Viernes, 20 de junio 2025, 14:55 Comenta Compartir

Buscar una serie o una película se ha convertido en una tarea verdaderamente complicada. Hace años, en el lejando mundo de la televisión, teníamos menos variedad pero solo era necesario hacer zapping. Veías un episodio de 'Los Simpson', 'Friends', 'Entre Fantasmas', 'Cuéntame' o de 'Tu casa a juicio', el que echaban en ese momento y punto. Ahora, hasta para ver una serie de sobra conocida para relajarte tienes que elegir la temporada y el episodio.

Por eso, las recomendaciones de contenido se han popularizado tanto. La gente necesita, paradójicamente, que elijan por ella. Diversos análisis de los últimos años reflejan que los usuarios de las plataformas invierten cada vez más tiempo sólo en elegir qué ver. Por ejemplo, según un estudio publicado por TheWrap en 2023, los usuarios de Netflix dedican de media 17,8 minutos a buscar contenido. Y siento defraudarles, pero esta semana ningún título ha conseguido llamar mi atención.

Comencé a ver 'Supervivientes' y 'Sirenas' en Netflix, pero pero no pasé del primer episodio. No porque no sean buenas, si están en el top 10 será por algo; sino porque creo que los thrillers y las series sobre conflictos de clases están saturando la parrilla. Para los amantes de realities como 'La isla de las tentaciones', 'Jugando con fuego' puede estar bien.

En MAX, 'And just like that' es de lo más llamativo, aunque solo hay un episodio disponible por semana y, si no has visto 'Sexo en Nueva York', no merece la pena. 'Supersara', la serie sobre Sara Montiel, puede resultar interesante para los fans de la folclórica, pero a mí, personalmente, no me despierta un especial interés. A veces lo mejor es volver a lo de siempre, algo que avala la psicología. Para nuestro cerebro es más cómodo optar por estímulos familiares porque requieren menos atención y esfuerzo mental: la trama, los personajes y el estilo son predecibles y fáciles de entender. Buscar una 'serie de confort' también lleva su tiempo, pero el beneficio es de por vida.

Esta es la señal que necesitabas para empezar a ver alguna de estas series clásicas si nunca antes lo has hecho: 'Friends', 'Sexo en Nueva York', 'Cuéntame', 'Aquí no hay quien viva' y 'The Office'. Fuera de estos fenómenos tan trillados, recomiendo encarecidamente ver 'Fleabag' (Prime video) o 'Paquita Salas' (Netflix), dos sitcoms dramáticas de gran calidad. Si no, también es buena opción darse un maratón de series que van a estrenar temporada pronto en Netflix, como 'El juego del calamar', 'Miércoles' o 'Stranger Things'.

Aunque no tengan estrenos inminentes, otras dos series fáciles de procesar, con buen rollo y una trama sencilla, son 'Los Bridgerton' y 'Emily en París'.