Patricia Donoso monta el show en “Supervivientes”: ‘Tengo la cabeza como una lavadora’

Patricia Donoso se ha convertido en la absoluta protagonista del primer ‘Conexión Honduras’ de esta edición de ‘Supervivientes’. Nada más comenzar el programa, la colaboradora de ‘Sálvame’ anunciaba su intención de abandonar el reality. Completamente sobrepasada, confesaba que no se creía capaz de seguir con la experiencia, a la que ha sido incapaz de encontrar algo positivo en las 72 horas que lleva en ‘Playa Royal’.

“Esto no es lo mío. Me da rabia no poder aguantar, pero no. Estoy bien con mis compañeros, son maravillosos, pero la situación me ha superado. Decidí que me iba a ir, aguanté unas horas más, pero ya tomé una decisión y mi cabeza anoche dijo que no más”, explicaba la colombiana a Ion Aramendi, mientras el presentador intentaba convencerla de que aguantase un poco más.

“Es un reto que pierdo contra mí, me da igual lo que diga la gente. Esto es pura realidad, es horrible. Me quiero ir” aseguraba con contundencia antes de subirse a la barca para dirigirse a la cabaña presidencial donde, más tranquila, se reiteraba en sus intenciones: “He pensado tanto que tengo la cabeza como una lavadora, pero la decisión es que con todo el dolor de mi alma me voy”.

“Todos confiábamos en ti, acuérdate de la ilusión que tenías de estar en ‘Supervivientes’. Acuérdate de ese momento. Te voy a proponer que te pongas metas cortas, tu próxima meta es el martes, si ese día sigues dándole vueltas seguiremos insistiendo, pero será el martes” le proponía Ion.

Minutos después era su marido Charles el que hablaba con Patricia por videollamada para darle ánimos y quitarle de la cabeza la idea de abandonar la isla: “Yo le diría que ella puede, que siempre ha podido con todo, que siempre he confiado en ella más que nadie en el mundo, no conozco mujer que sea más fuerte y dura que Patricia. Cuando te estableces unos objetivos siempre los cumples, no dejas las cosas a medio hacer”.

Unas palabras que en un primer momento no han hecho efecto en la colombiana que, tras disculparse con el equipo “por ser la tía coñazo de la edición” se reiteraba en su deseo de abandonar: “Tengo que ser fiel a lo que siento, si regreso voy a hundir al grupo. Yo no soy esta que estás viendo, soy una persona perfectamente capaz de muchas cosas, pero yo he llegado hasta aquí, lo siento mucho, me encantaría, pero no puedo estar más aquí”.

Sin embargo, algo ha hecho click en su cabeza porque, poco antes de terminar ‘Conexión Honduras’, Ion anunciaba que Patricia “había recapacitado” y había tomado la decisión de regresar a Playa Royal para seguir viviendo la aventura con sus compañeros. El martes descubriremos si continúa en el reality o si, por el contrario, retoma su idea de abandonar ‘Supervivientes’.