Paola Dominguín la arma: “Si me tengo que morir me muero, pero no voy a hacer de conejillo de indias con la vacuna”

Había mucha expectación para conocer la opinión de Paola Dominguín sobre el coronavirus y las vacunas en el programa “Sálvame Deluxe”, después de la polémica posición de su hermano Miguel Bosé sobre este asunto.

Pues bien, la actriz escandalizó a los colaboradores del programa televisivo con sus declaraciones. “Si me tengo que morir, me muero”, llegó afirmar, “pero no voy a hacer de conejillo de indias” con la vacuna. Paola Dominguín, quien destacó los efectos adversos del uso de la mascarilla, aunque reconoció que en este momento tan complicado en el que vivimos “hay que llevarla ahora”, fijó claramente su posición con respecto a la vacuna, de la cual dijo que no se fiaba por el poco tiempo que ha tenido para su experimentación y añadió que prefería correr el riesgo a contagiarse antes que ponérsela.

Los colaboradores del programa comenzaron a criticar a la hermana de Miguel Bosé, sobre todo, Jorge Javier Vázquez, quien le recriminó que lanzara ese tipo de mensajes a la sociedad. “Paola, no puede ser que una Dominguín formada intelectualmente como tú, diga estas cosas en un programa de televisión”, le espetó.

La empresaria le respondió: “No haberme preguntado, si no os gusta el mensaje de Miguel Bosé, ¿por qué lo repetís”.

Cabe recordar que la madre de Paula y Miguel, Lucía Bosé falleció a consecuencia de una neumonía provocada por el coronavirus.