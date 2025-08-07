Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Jesús Calleja, a bordo del helicóptero de su programa. @VOLANDOVOYTV EN X

Las palabras de Jesús Calleja que emocionan a la gente de los pueblos: «Se nos olvida que hasta hace no mucho...»

«El país lo han sostenido los ganaderos y agricultores», ha recalcado

La Gaceta

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:47

El aventurero y presentador leonés Jesús Calleja, célebre por sus viajes extremos y su inagotable vitalidad, ha conmovido con unas profundas declaraciones tras grabar el último episodio de su programa, 'Volando voy, volando vengo', que se emite cada jueves y en el que recorre algunos de los pueblos más olvidados de España para dar voz a quienes viven en el margen del foco mediático: los habitantes del mundo rural.

En una entrevista concedida a El Diario de León, Calleja ha reconocido que esta experiencia televisiva le ha tocado como ninguna otra. «Nunca había llorado tanto en televisión», confiesa emocionado. Y no por la dureza de las historias, sino por la humanidad y gratitud que encuentra en cada rincón: «En estos pueblos, no te hablan de sus problemas. Te dan las gracias por estar allí. Ese 'Gracias por estar aquí' les sale del alma».

Para el último episodio, su helicóptero ha aterrizado en Llanera, en Asturias, una comarca que, como tantas otras, lucha contra la despoblación y el abandono institucional. Y es que, a pesar de las dificultades, lo que más ha impactado al presentador es la dignidad y la unión de sus gentes. «Hacemos una televisión muy emocional, muy necesaria, que muestra cómo la gente resuelve las cosas cuando se une», afirma.

Calleja también ha aprovechado para lanzar un mensaje de reivindicación hacia el medio rural, al que considera la base silenciosa del país: «Se nos olvida que hasta hace no mucho, hace tan solo una generación, los pueblos dieron de comer a las ciudades. No te voy a hablar de la posguerra. Hoy vamos al supermercado y encontramos de todo, pero este país se ha sostenido gracias a ganaderos, agricultores y a la gente de los pueblos», ha subrayado.

Sin embargo, no todo es emoción. El leonés ha denunciado con firmeza los problemas que más se repiten en cada localidad que visita: el cierre de escuelas, la falta de atención médica y una sensación constante de olvido. «No podemos permitir que el mundo rural desaparezca. Hay que cuidarlo mejor», ha sentenciado.

