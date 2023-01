Los secretos del vestido de Cristina Pedroche, según Josie

Tras dar las Campanadas en Antena Tres junto con Alberto Chicote, un año más el estilismo de Cristina Pedroche ha sido de lo más comentado en redes sociales. Bajo la dirección creativa de Josie, el diseño para esta noche - la más especial del año - presenta un diálogo entre la reivindicación de los derechos humanos y la moda.

Hemos hablado con Josie y nos ha confesado que la idea del diseño de Pedroche este año surgió “al contemplar los horrores de la guerra 2022 y la necesidad de pedir PAZ para todos” a través del estilismo de la presentadora, por eso el exterior ha sido reflejo “del caos” y al quitárselo se ha descubierto “la PAZ que ojalá nos inunde en 2023”.

Josie fue a ACNUR para “pedir su ayuda y para plantear una acción conjunta alrededor de las Campanadas de Antena 3 y desde el primer momento Amaia Celorrio (responsable de comunicación del comité español) se sintió entusiasmada con la idea”. A partir de entonces, el diseñador se puso manos a la obra “con la búsqueda de necesidades, equipo y dejar todo listo antes de meterme de lleno en ‘Tu cara me suena’”.

“Cuando en 2014 se me propuso encargarme de este lío no existía presión ninguna porque nadie veía está retransmisión... ¡La 1 arrasaba! Pero aquel estilismo fue un boom y empezó una tradición muy exitosa, que ha contribuido a dar un vuelco de audiencia a este evento” confiesa Josie y por eso se alegra “de haber contribuido pero el aspecto lúdico de mi labor no ha cambiado nada”.

Para Josie “es un lujo tener el talento y saber hacer de Íñigo Garaizabal y Jacinto de Manuel conmigo” y no le preocupan las críticas que pueda recibir aunque “nunca deja de sorprenderme el revuelo porque mi teléfono quemado lo sufre durante las semanas posteriores al evento y este año habrá críticas, como siempre, porque hay transparencias y eso levanta ampollas no sé por qué”.

En cuanto a los deseos de Josie para este 2023, el diseñador nos confiesa que “paz para todos, mejores noticias y personalmente menos estrés y tiempo para dedicar a mis seres queridos cuando acaben las grabaciones de Tu Cara Me Suena 10... Ojalá nadie se lo pierda porque estoy seguro traerá mucha diversión y el mejor entretenimiento a mucha gente que lo necesita”.

El emotivo discurso de la Pedroche

La presentadora acaparaba todos los titulares al publicarse la noticia de su embarazo junto a David Muñoz. El joven matrimonio, sin embargo, decidió esperar un par de días para confirmar la noticia a través de sus redes sociales, remarcando que no se ha respetado su intimidad y se les ha arrebatado el momento tan especial de comunicarlo con sus familiares y seguidores. Todo esto ocurría tan solo un par de días antes de que terminara el año, un momento de lo más especial para Cristina Pedroche.

Este año, era la novena vez que la presentadora se ponía a los mandos de las Campanadas de fin de año, junto a Alberto Chicote, su fiel compañero. En los días previos, lo que no podíamos imaginar es que sería el fin de año más especial de Cristina Pedroche, al ser el primer año que presentaría el minuto más icónico embarazada del que será su primer hijo junto al chef.

Como no podía ser de otra manera, la revelación del vestuario de la presentadora acaparaba todas las miradas. Un gesto que ha ido cogiendo cada vez más fuerza y que se caracteriza por el secretismo de la elección de su vestuario año tras año. En esta ocasión, repetía junto a Josie y dedicaba unas palabras para reivindicar los derechos humanos haciendo un homenaje a las decenas de mujeres ucranianas que se han visto forzadas a vivir en campos de refugiados en los últimos meses.

Se abrazaba la tripa mientras se preparaba para los últimos minutos del año. Tras las doce uvas, la presentadora brindaba con una cerveza sin alcohol tras dedicar unas palabras a las mujeres refugiadas en las que pedía por un año nuevo lleno de solidaridad y amor. “Apostemos por la solidaridad, la empatía y el amor. Os deseo muchísima paz y muchísimo amor” declaraba.