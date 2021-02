La venganza y el cabreo de una concursante de ‘La ruleta de la suerte’: “Me has robado para nada”

‘La ruleta de la suerte’ se ha convertido en un clásico de las mediodías en la televisión. El concurso que presenta Jorge Fernández tiene una legión de seguidores que disfrutan resolviendo los paneles y también sacando punta a las reacciones de los concursantes. Muy sonado fue el caso de María, una participante que el pasado mes de diciembre soliviantó a la audiencia con su falta de educación e incapacidad en las tiradas. Este martes se ha vivido una situación muy diferente en el programa, pero que igualmente ha provocado la reacción de numerosos seguidores en las redes sociales.

Inma, una concursante malagueña que no tuvo excesiva suerte tirando, vio como su compañero Víctor le “robaba” 125 euros valiéndose del “me lo quedo”. Esta gajo permite al participante que lo tiene, poder ‘robar’ los premios acumulados en un panel por un compañero. Inma no se lo tomó nada bien y su cara de enfado fue manifiesta. Pero su reacción más espontánea y vengativa tuvo lugar acto seguido. Víctor cayó en la quiebra, con lo que perdió el turno, los 125 que le había quitado a Inma y otros 50 más que había ganado. La malagueña dijo con desaire: “Eso te pasa por habérmelo quitado. Ahí te lo llevas”, aseguró. No contenta con eso añadió, “me has robado 125 euros para nada”.

Patri, la tercera concursante en discordia y natural de Valladolid, tuvo que mediar en la gresca. Pidió a Inma que no hubiera rencores y recordó que simplemente se trata de un juego.