Posiblemente es una de la peores concursantes que ha pasado por ‘La ruleta de la suerte’. Pero precisamente la suerte le acompañó e inexplicablemente llegó a la final y se llevó algo más de 4.000 euros. María, que así se llama la susodicha, ha provocado una gran indignación entre la audiencia del programa. Al margen de su infame manera de jugar, la concursante se permitió el lujo de asegurar que sus compañeros no la dejaban jugar. “Lo que pasa es que eras muy mala”, le decían los espectadores a través de redes sociales.

Durante todo el juego, María protagonizó tiradas horrorosas, repitió letras que ya habían salido, no fue capaz de resolver un panel que estaba completo y, para colmo, desquició a propios extraños al decir continuamente “compro la r, compro la h” (los espectadores saben que solo se pueden comprar vocales, no consonantes). Sin duda María se puede llevar el dudoso honor de ser una de las concursantes más funestas y odiadas por la audiencia. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el último panel. De repente empezó a tirar bien, fue sumando poco a poco dinero e inexplicablemente se plantó en la final. Una vez allí, volvió a hacer gala de sus carencias. Detrás del panel se escondía una película y un actor y, tanto las letras propuestas por el programa como las que eligió ella, dieron en el clavo. La respuesta era sencilla: “Los santos inocentes” y Paco Rabal. Sin embargo, María no era capaz de resolverlo. Pero en el último segundo lo adivinó y ganó.

La Ruleta de la Suerte lleva más de una década en Antena 3 entreteniendo a los espectadores antes de la hora de la comida. Son muchos los concursantes que han acudido al programa presentado por Jorge Fernández para tratar de resolver todos los paneles, acumular la mayor cantidad de premios posibles y triunfar con el gran panel final.