Con las semifinales de “Mask Singer: adivina quién canta” a la vuelta de la esquina, anoche se desvelaba qué famosa se ocultaba bajo la máscara de la adorable cerdita del programa. Y, para sorpresa de todos, ésta no era otra que Terelu Campos que, sin esperarlo, ha dado el salto de Tele 5 a Antena 3 para convertirse en la gran protagonista del programa y demostrar esa vena artística y ese talento musical con los que nos hemos quedado boquiabiertos.

La noche comenzaba con Eva González - espectacular y mostrando su cara más gamberra y relajada - debutando por sorpresa como investigadora invitada de la semana, pero ni ella ni el resto de investigadores “oficiales” - Los Javis, Malú y José Mota - eran capaces de adivinar quién se escondía bajo la máscara de la cerdita cantando “Hago chas y aparezco a tu lado”. Así, mientras la mujer de Cayetano Rivera creía que no era otra que Loles León, Javier Ambrossi apostaba porque bajo el disfraz estuviese Bárbara Rey. Y es que pese a dar pistas como que tenía mucho de Bárbara - “Bárbara Valiente, su personaje en Paquita Salas - o que tenía conexiones con la Familia Real - porque su hija Alejandra Rubio fue al mismo colegio que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía - ninguno de los investigadores descubrió a Cerdita. Mucho más “lista” estuvo la audiencia, que en redes sociales especuló con el nombre de Terelu desde el principio de la noche, llegando incluso a convertirse en trendic topic en Twitter por unas horas.

Y es que después de descubrirse las identidades de famosos como Georgina Rodríguez, Pepe Navarro, Norma Duval, Máxim Huerta o Fernando Tejero bajo los disfraces más inesperados, anoche era Terelu la que conseguía dejarnos boquiabiertos al quitarse la máscara de Cerdita. Pletórica, la colaboradora confesaba que la experiencia “ha sido un reto en el que cantar ha sido lo de menos. Esto consistía en jugar”.

“Estoy muy feliz pero ha habido momentos en los que lo he pasado mal porque soy claustrofóbica. Pasaba mucho calor aquí metida”, ha confesado todavía con el disfraz de la adorable cerdita rosa. De lo más sonriente, Terelu ha contado que nadie de su familia sabía su participación en el concurso, lo que le ha granjeado más de un “problema” familiar: “Solo lo sabía mi hermana. Mi madre me decía que qué era lo que estaba haciendo que ella no podía saber. Todo el rato me pedía explicaciones, algo que también me ocurrió con mi hija”.

Ahora quedan por descubrirse las máscaras de Caniche, Camaleón, Catrina, Girasol, Pavo Real y Cuervo y, en las semifinales del miércoles que viene conoceremos la identidad de dos nuevos famosos. ¿Con qué nos sorprenderá en esta ocasión el que ya se ha convertido por derecho propio en el programa más gamberro y divertido de la televisión?