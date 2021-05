Son muchas las veces que vemos como el amor se crea entre las playas de Honduras, pero en esta ocasión, Lola e Iván estaban enamorados de antes. Hace unos días iba la pareja de la concursante a ‘Supervivientes 2021’ para darle una sorpresa y pasar con ella unos días y lo cierto es que hoy nos hemos enterado que han aprovechado al máximo la noche que han pasado juntos en la isla.

Las imágenes que hemos visto han sido muy explicitas y hemos notado como debajo de la manta con la que se cubrían para dormir ha habido un movimiento un tanto extraño y movidito que ha hecho temblar la cabaña donde también descansaba Palito. Un hecho histórico para esta edición de ‘Supervivientes 201’ que sin duda quedará en el recuerdo de todos los espectadores.

Si las imágenes entre Violeta y Fabio nos dejaron sin habla, las de Lola e Iván nos han producido la misma emoción ya que hemos visto como dos personas que se quieren perdían el control debajo de la manta y se dejaban llevar. Después de emitir el vídeo, Jorge Javier Vázquez ha hablado con la concursante y esta le ha explicado que: “Yo tengo un problemita, me han dicho que me va a costar un poco tener bebés y me dijeron que si un día venía Iván a visitarme igual me quedaba embarazada en Honduras. Fue con mucho amor, muchas ganas y de todo eh”.

Lo que todavía no sabemos es si viviremos el primer embarazo de esta edición a lo largo de los próximos días, lo que sí sabemos es que la temperatura ha subido todavía más en Honduras...