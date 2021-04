La nueva ‘jugarreta’ de RTVE con sus rótulos

RTVE atribuye a un “error humano” que se tradujera la palabra ‘España’ por ‘Madrid’ en unas declaraciones de una turista que hablaba de que en España estaban los comercios y bares abiertos, que fue emitida en el programa de La 1 ‘Las cosas claras’.

“En España, siento que está todo más abierto que en otros países europeos”, dice la joven a cámara en inglés. Sin embargo, en la traducción no se mostró ‘España’ sino ‘Madrid’, provocando una queja de un telespectador que ha sido atendida en el ‘RTVE: Responde’ de este domingo.

Ha sido la codirectora de ‘Las cosas claras’, Cristina Yadira de Ugarte, quien ha respondido a la queja: “Solamente podemos pedir disculpas, se trata de un error humano”.

Según ha explicado, las imágenes se emitieron “a los diez minutos” de que llegaran al programa, por lo que considera que el error se debió a “la inmediatez y a las prisas”. “No hubo ni connotación política ni manipulación”, defiende, por tanto, para asegurar que desde el programa tratarán de no repetir dicho error.

Otra de las quejas abordadas en ‘RTVE: Responde’ ha sido por no informar de Unidas Podemos en el Telediario del 5 de abril, dentro del resumen de precampaña. Según la explicación que ha dado la Dirección de Informativos de TVE, también por escrito, es que “a primera hora de la mañana, los responsables de política nacional de los telediarios contactaron con Unidas Podemos para confirmara si había algún acto previsto, ya que no se había recibido ninguna convocatoria”. Y desde el gabinete de prensa del partido les dijeron que no había actos previstos.

“A media mañana, Unidas Podemos envió unas imágenes editadas con declaraciones de su candidato, Pablo Iglesias. Después de valorarlas, los responsables editoriales decidieron que no eran idóneas para su emisión”, comenta la Dirección de Informativos, que puntualiza, sin embargo, que lo que ocurrió ese día es un “hecho aislado”, puesto que el líder de los ‘morados’ ha tenido una presencia “especialmente destacada” en los telediarios desde que anunció su candidatura.

La rotulación en minúsculas de Kosovo

Durante ‘RTVE: Responde’ también se ha explicado por qué en un partido entre la selección española de fútbol y la Federación de Fútbol de Kosovo, se rotuló a España en mayúsculas (ESP) mientras que a Kosovo se la rotuló en minúsculas (kos).

“España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconocen a Kosovo como estado independiente, posición que han mantenido todos los gobiernos desde 2008”, ha recordado en un escrito la Dirección de Deportes de TVE durante la emisión del programa.

La Dirección de Deportes también afirma que TVE era la encargada de retransmitir el encuentro de la Copa del Mundo entre España y la Federación de Fútbol de Kosovo y, “de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Mandato Marco en la elaboración y difusión de los contenidos, se atuvo a la realidad jurídica”.

Por ello, explica que durante la retransmisión del encuentro, “TVE se limitó a plasmar la línea oficial del Estado español sobre Kosovo y se refirió en todo momento al equipo como Federación de Fútbol de Kosovo”. Sin embargo, precisa que “a la hora de rotular, se estudiaron distintas posibilidades y dado que FFK (por Federación de Fútbol de Kosovo) podría inducir a error, se optó por escribir el nombre en minúscula”. “Una elección con la que no se pretendía ofender y que, tal vez, no fue la más acertada”, reconoce, no obstante, la Dirección.

Gestación subrogada y manteros

El programa también ha dado respuesta este domingo 25 de abril a las quejas por un reportaje en ‘Gente Despierta’, de RNE, en el que se hablaba de la gestación por sustitución o gestación subrogada, que no está permitida en España.

El director del programa, Alfredo Menéndez, ha destacado que se trataba de un reportaje en el que se habló de familias monoparentales y que una de ellas si accedió al embarazo mediante la gestación subrogada. “Si le ha podido molestar, pedimos disculpas, pero no era el tema central del reportaje”, ha señalado.

‘RTVE Responde’ también ha contestado a algunas quejas relacionadas con la serie de sobremesa ‘Servir y Proteger’, recibidas por vincular a los manteros con el terrorismo yihadista en un capítulo.

El productor ejecutivo de la serie, José García Díaz, ha defendido que la trama del capítulo va sobre que la policía investiga a una mafia que chantajea a personas para que trabajen de manteros para así recaudar dinero para la yihad, por tanto, “ellos no tienen vinculación con la yihad” sino que son “víctimas”. “En todo momento se entiende que el grupo de manteros vive en una situación de vulnerabilidad, pero jamás se les asocia con la yihad”, aclara.