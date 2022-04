Kiko Matamoros, nuevo concursante confirmado para ‘Supervivientes 2022’

Ha tanteado el juego durante estos días, pero lo cierto es que no había nada confirmado, de hecho hace unas horas Kiko Matamoros aseguraba que había tenido una discusión con la productora, dejando a entrever que no iría finalmente a ‘Supervivientes 2022’, pero lo cierto es que nada es lo que parece. El colaborador de televisión ha confirmado en ‘Sálvame Deluxe’ que es concursante en pleno derecho.

“Quiero demostrar a todo el mundo que se puede vivir sin aditivos ni conservantes, porque yo lo he hecho público, pero ese es mi reto principal”, aseguraba el colaborador en plató y añadía: “Yo os voy a dar momentos”. En modo humorístico, Kiko le hacía la pelota a sus compañeras para que no le diesen mucha caña: “He tenido la suerte de trabajar con el mejor equipo de televisión en los últimos años, cada día veo más guapas a las compañeras, hacen su trabajo impecable” terminando entre risas.

Jorge Javier Vázquez le preguntaba si tenía algo de ansiedad, el colaborador confirmaba: “Sí”, y explicaba el motivo: “yo dejo una estabilidad que no he tenido en mucho tiempo, una comunicación con mis hijos maravillosa, una pareja con la que llevo solo tres años y un mes que voy a echar mucho de menos porque no me he despegado”.

“Tengo muchas esperanzas en no defraudar a la gente que ha confiado en mí” asumía Matamoros y añadía: “Me da respeto el hambre, las pruebas no”. Kiko todavía no ha confirmado si será su pareja la persona que le defienda públicamente en los platós, ya que le da miedo que no sepa gestionar la televisión por la dureza del medio.