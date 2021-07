Kiko Hernández se sincera: “Aquí estoy, al pie del cañón, pero no sé lo que voy a aguantar”

El programa de Sálvame de este martes 20 de julio ha estado marcado por el estado de salud de Kiko Hernández, que en esta ocasión hacía de conductor del programa. El habitual colaborador presentaba el famoso espacio de Telecinco reconociendo que no se encontraba en el mejor estado posible: “aquí estoy, al pie del cañón, pero no sé lo que voy a aguantar”.

El principal problema que afectaba a Kiko es que sufría una profunda afonía que le impedía hablar de una forma óptima: “a mí la voz no me ha fallado nunca, es la primera vez. Me duele la garganta, pero aquí estoy. Me he tomado algo que dicen que dura 50 minutos, dentro de 50 minutos, esta voz desaparecerá”, ha comentado Kiko en el programa.

La tarde se centraba en una exclusiva que Lydia Lozano prometía gorda y que “podría acabar con el matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales”. Respecto al tema el hoy presentador afirmaba: “espero de verdad que lo de la exclusiva de Lydia merezca la pena, porque me he levantado con 38 de fiebre. Me he dado un pinchazo de Urbasón”.