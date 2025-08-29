Qué películas y series ver en las plataformas tras un mes de agosto 'de luto'

Comenta Compartir

Agosto está siendo especialmente triste para el mundo del cine y las series. A la devastadora muerte de la actriz Verónica Echegui, con solo 42 años, el pasado domingo, le siguió la de Eusebio Poncela, compañero de profesión, apenas tres días más tarde. El cine español está de luto.

Verónica Echegui es recordada por muchos por su personaje 'La Juani', que la impulsó al estrellato en la película de Bigas Luna de 2006 'Yo soy la Juani', valga la redundancia, que introdujo al espectador en el mundo del 'chonismo'. No sería hasta 2022 cuando recibiría su primer Goya, aunque no como actriz, sino como directora, gracias a su cortometraje 'Tótem loba', un corto autobiográfico sobre violencia machista. Echegui también será recordada por su aparición en 2014 en la serie 'Cuéntame' en el capítulo 'Cinco ataques de pánico y una balada heavy metal' y, sobre todo, por su icónica escena en 'Paquita Salas', que quedará en la memoria de los fans de la serie. Ambos contenidos están disponibles actualmente en Netflix. En esta plataforma también se puede ver 'La ley del deseo', protagonizada por el difunto Poncela, Antonio Banderas y Carmen Maura. Es uno de los papeles más recordados del artista, aunque la estrambótica obra de Almodóvar, en la que cualquier actor querría participar por la complejidad de sus personajes, no es la primera ni la única que encumbró al actor.

La película vanguardista 'Arrebato' (1979), de Iván Zulueta, serviría de catapulta a Poncela, que siete años antes había aparecido en 'La semana del asesino' (1972), de Eloy de la Iglesia. Poncela fue nominado al Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto' (2001), aunque nunca llegó a hacerse con la estatuilla. Todas estas películas están disponibles en FlixOlé, así como 'Tuno negro' (2001), una película muy conocida por los salmantinos, ya que fue rodada en la capital, y que también cuenta con Poncela como uno de los protagonistas. Para quienes no hayan visto todavía el largometraje, 'Tuno negro' es el nombre de un misterioso hombre que chatea a través de una página de internet en la que los usuarios mantienen el anonimato, o eso creen las estudiantes de la Universidad de Salamanca. La primera víctima es una universitaria interpretada por Maribel Verdú que vive en una residencia femenina; cuando su compañera de habitación se marcha a ligar con los hombres de la tuna, los únicos que pueden entrar en el edificio, el Tuno Negro desvela no solo que la conoce muy bien, sino que está cerca, y comienza a mandarle vídeos en las inmediaciones y hasta en su propia habitación. La chica huye despavorida, pero acaba siendo asesinada en la capilla. No solo el miedo invade su cuerpo en sus últimos instantes de vida, también la sorpresa al quitarle la máscara a su asesino y comprobar quién es. Así comienza esta película del año 2001, centrada en desvelar la identidad del asesino. Poncela interpreta a un meticuloso y siniestro profesor de universidad, y los espectadores pueden disfrutar de localizaciones como las Catedrales o la Casa de las Conchas. Poncela, además, participó en series de RTVE como 'Isabel', 'El ministerio del tiempo' y 'Carlos, rey emperador'. Con SkyShowtime protagonizó en 2024 la serie 'Matices', rodada en parte en el pueblo zamorano de Fermoselle. En ella, interpretaba a un carismático psiquiatra, el doctor Marlow, cuyo objetivo es tratar a seis complejos pacientes hasta que un trágico suceso da un vuelco a la trama. Sin duda alguna, tanto Echegui como Poncela suponen una pérdida incalculable para el talento español.

En cuanto al resto del panorama audiovisual, a escasos días de empezar septiembre, importantes novedades aguardan en diferentes plataformas, mientras el interés lo sigue manteniendo 'El verano que me enamoré' en Prime Video. Para muchos es un drama adolescente tóxico y empalagoso; para otros, una irremediable adicción. Así lo dejan ver los usuarios en redes, divididos entre el 'team Conrad' (equipo de Conrad) o el de Jeremiah, los dos intereses románticos de la protagonista. Por otra parte, en Netflix, lo más visto sigue siendo 'Miércoles', cuya segunda temporada se estrenó hace tres semanas con cuatro episodios, dejando los otros cuatro pendientes para el próximo 3 de septiembre. En la plataforma también está triunfando 'En el barro', una serie argentina en la que cinco reclusas quedan unidas tras sufrir un accidente mientras iban en el furgón policial en el que murió otra delincuente. Las cuentas pendientes, las actividades ilegales y las guerras territoriales marcarán el devenir de estas mujeres en su dura vida en la cárcel. En septiembre también verán la luz el thriller 'Black Rabbit', el día 18, y la tercera temporada de 'Alice in Borderland', el 25 de septiembre.

