Jorge Javier Vázquez vuelve a enfrentarse en directo al médico ‘Spiriman’

Jesús Candel, médico de urgencias en un hospital de Córdoba, ha vuelto a entrar en directo en ‘Sálvame’. Conocido como ‘Spiriman’, el sanitario ha vuelto a dar su opinión sobre la situación actual que se vive en España debido al coronavirus COVID-19: “En este país de pandereta está tan podrido en tantos aspectos y ahora es cuando se tiene que preocupar, que no se preocupen de la crisis económica, saldremos de ella”.

Además, ‘Spiriman’ ha pedido que los medios sean más alarmistas en cuanto a las noticias que se dan sobre esta pandemia. Una petición que para Jorge Javier Vázquez es desmedida. No coincido contigo en el alarmismo”, le decía el presentador. Y es que para el conductor de Supervivientes: “Los medios no debemos alarmar, debemos informar y apelar a la conciencia de cada uno (*) No me gusta acojonar al espectador, apelo a su conciencia porque estoy convencido de que la tiene”.

Una reflexión que no valía para el médico y que le llevaba a criticar en directo que programas como ‘Sálvame’ se sigan emitiendo aunque se esté respetando las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno. Un ataque que Jorge Javier respondía rotundamente: “¿Sabes por qué lo estoy haciendo?”, le preguntaba el presentador: “Porque es mi obligación venir a trabajar porque considero, honestamente, que mi lugar hoy es estar aquí hasta que esto acabe, como profesional lo tengo que hacer”.

“Lo que tengo que hacer es respetar lo que dice mi Gobierno y las medidas de seguridad”, señalaba Jorge Javier Vázquez y añadía que debe mantener su compromiso “con la gente que nos ve y con la gente que a lo mejor necesita al día dos horas de entretenimiento”. Un alegato que terminaba con un claro: ”Haz tu trabajo, déjame a mí hacer el mío”.