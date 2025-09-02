Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una imagen de los participantes en el Castillo del Buen Amor.

El histórico castillo salmantino protagonista en el esperado regreso de MasterChef

La Posada Real Castillo del Buen Amor, ubicada en Topas, fue el escenario del primer programa de la décima edición

La Gaceta

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:35

Se trata, sin ninguna duda, de uno de los castillos más icónicos de la provincia y está ubicado a tan solo 25 kilómetros de Salamanca. El Castillo del Buen Amor puede presumir de ser una joya patrimonial que en el siglo XV perteneció a los Reyes Católicos y también de haber sido reconocido como Mejor Establecimiento Enoturístico de España.

En la actualidad, este castillo de estilo renacentista y de inigualable belleza ubicado en Topas se encuentra en perfecto estado de conservación para que las nuevas generaciones puedan también disfrutar de él. Hoy es un hotel y restaurante que además se ha convertido en el escenario del programa de televisión MasterChef, que ha regresado a las pantallas de TVE con su décima edición.

Con la tensión de la primera prueba superada, los 16 nuevos aspirantes aspirantes viajaron hasta Salamanca para cocinar a los pies del imponente Castillo del Buen Amor. Allí, el chef Carlos Hernández les preparó un menú con los sabores de su tierra. Los equipos fueron formados al azar y Mariló Montero, capitana del equipo azul, contó entre sus filas con Juan Manuel Parada, Juanjo Bona, Masi, Soraya, Miguel Torres, Charo Reina y Valeria Vegas. Por su parte, Torito, capitán del rojo, estuvo acompañado por David Amor, Necko, Alejo, Jorge Luengo, Mala, Rosa Benito y Valeria Ros.

Lo que nadie esperaba es que Torito contaba con algo más: una calculadora. Los jueces le pillaron y, a pesar de que no la utilizó, le castigaron retirándole el privilegio ganado en el primer reto y le «regalaron» un delantal negro.

Con el tiempo de la prueba concluido, llegó el turno de las presentaciones. Mala y Valeria fueron las dos primeras salvadas. Tras ellas, Torito, Alejo y David subieron a la galería, dejando a Rosa, Necko y Jorge Luengo en la cuerda floja. Pero el plato barroco de Necko fue el que menos gustó y el violinista dijo adiós a MasterChef Celebrity 10. «Me lo he pasado muy bien y por eso me da pena irme», confesó.

