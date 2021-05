El ultimátum de Paz Padilla y su condición para seguir en ‘Sálvame’

Hace unos días Paz Padilla volvió al plató de ‘Sálvame’ después de haber superado el coronavirus. Visiblemente desmejorada, pero en buen estado de salud, la humorista no está para bromas, ni mucho menos para espectáculos esperpénticos como el que han protagonizado Rafa Mora y Anabel Pantoja. Por este motivo, Padilla ha dado un ultimátum y ha puesto una condición para seguir presentando el ‘estercolero’ de ‘Sálvame’. “Nunca había salido con tanta angustia que, además, me duró varios días. Estoy en un momento de tranquilidad, un momento zen y esto me hace daño. Llevamos mucho tiempo en este programa y ya tenemos que saber comportarnos, tenemos una responsabilidad”, ha explicado Padilla haciendo hincapié en que espera que la “cúpula tome una decisión ejemplarizante”.

Ha sido en este momento cuando, mirando a cámara, la presentadora ha advertido de que si las cosas en este sentido no cambian, no volverá al plató. “Yo no quiero venir al trabajo para vivir situaciones como estas”, ha advertido a su compañeros y superiores.

Hay que recordar que Rafa Mora y Anabel Pantoja llevan días protagonizando continuas discusiones y enfrentamientos indignos de cualquier programa de televisión. Todo se inició cuando el extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ aseguró que Kiko Rivera está molesto con su prima a raíz del enfrentamiento que mantiene con Isabel Pantoja.