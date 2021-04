El secreto de la salmantina Susana García cuando ganó el bote de ‘Pasapalabra’: “En la última respuesta pararon la grabación”

La salmantina Susana García completó el rosco de ‘Pasapalabra’ en 2015 y desde entonces ninguna otra mujer ha conseguido repetir la hazaña. Seis años después ha revelado en una entrevista con El Confidencial todos los secretos de su paso por los concursos televisivos y una curiosa anécdota: ganó después de que el equipo le hiciera creer que su respuesta no era correcta.

García considera que “la dificultad de los roscos es extrema”, motivo por el que ‘Pasapalabra’ lleva dos años y medio sin repartir premios. Recuerda la experiencia como muy emocionante, especialmente su último programa, aquel que la llevó a ganar 450.000 euros.

Según cuenta en la entrevista, la definición de la última pregunta era “Cercado de estacas altas entretejidas con ramas largas”, a lo que respondió “seto”. Lo que ocurrió después fue sorprendente: “En ese momento cortaron y me dijeron que la respuesta no era correcta. Como ya es sabido por todos, en ocasiones, el equipo suele paralizar la grabación para comprobar algunas de las respuestas y aquel día las comprobaciones se alargaron durante media hora. Cuando retomamos la grabación, repetí la respuesta, y me la dieron por válida. No me lo podía creer. Fue todo un subidón”.

Detalla que la respuesta que tenía la producción era “sebe”, aunque la suya también encajaba con esa definición: “Ellos te dicen directamente 'no', y realmente das por hecho que no es válida, así que la alegría es inmensa cuando luego te dan por correcta tu respuesta. Yo creo que, tal vez, lo hacen para prepararlo todo y llamar a los familiares”.

Asegura que el premio de los 450.000 euros, a pesar de quedarse en la mitad tras pagar a Hacienda, “es todo un regalazo”: “Yo tengo tres hijos, así que por lo menos el colegio es una cosa de la que ya no tendré que preocuparme. Un bote así no te cambia la vida”.

De hecho, cuenta que con ese dinero hizo un viaje con sus hijos pequeños a Italia, aunque lo sobrante está guardado para su educación: “Hay que ser previsor porque, a veces, la vida viene mal nada y 200.000 euros no te permiten dejar de trabajar. A mí el bote de 'Pasapalabra' me ha dado una tranquilidad muy grande”.

Susana también habla en la entrevista de Jero Hernández, el salmantino que protagonizó dos etapas en ‘Pasapalabra’ pero que, a pesar de eso, no consiguió llevarse el bote. Afirma que aunque estaba muy preparado, “lo que a Jero le ha fallado creo que ha sido la suerte ”.