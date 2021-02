El periodista ‘salmantino’ Ion Aramendi presentará el nuevo programa “The Dancer” junto a la actriz Sandra Cervera. El nuevo talent show para la noche de La 1 contará con Miguel Ángel Muñoz, Rafa Méndez y Lola Índigo como capitanes de equipo. Todos asistirán a las audiciones de los aspirantes a convertirse en el mejor bailarín del país en un estudio en el que habrá un gran espejo. “Me arrancaré en todo lo que me toque”, avanza el presentador televisivo, que afrontará un triplete: continuará con la emisión de “El cazador”, grabará “La noche de los cazadores” y también este nuevo formato de éxito en países como Reino Unido, China o Dinamarca.

“He visto varios programas de la versión británica”, cuenta Aramendi a este periódico, “y los presentadores, cuando la ocasión lo requiere, hacen unas coreografías maravillosas. Y yo estoy dispuesto a todo si me toca bailar. No soy Leroy, el personaje de “Fama”, pero tengo cierto oído y cierta coordinación. Sospecho que voy a ensayar alguna coreografía y ojalá sea así porque a mí me encantan los retos. Estaré encantadísimo de bailar. ¡Hombre, todos los días no! pero si hay que ensayar, yo estoy feliz”.

El casting está avanzado, explica el periodista, pero aún siguen buscando concursantes: “Hay un equipazo y la productora hace programas maravillosos como “Mask Singer” o “Got Talent”. Tienen la experiencia para hacer un formato tan grande como este, que es una maravilla”. Ion Aramendi ya ha hablado por teléfono con Sandra Cervera, que se dio a conocer por su papel en “El secreto de Puente Viejo”. “Solo la conozco por su trabajo y hemos quedado en vernos antes de empezar las grabaciones. Quienes la conocen me dicen que es supermaja y superprofesional. Estoy encantado de formar dupla con ella para presentar el concurso. Y los capitanes son una maravilla. A Rafa Méndez lo conozco desde hace años cuando hacía “Fama”, donde trabajaba mi mujer [la periodista salmantina María Amores Velasco], a Lola Índigo quién no la conoce, igual que a Miguel Ángel Muñoz. Rafa y yo tenemos una relación personal más allá del compañerismo; es un amigo. Estoy feliz de estar en este proyecto”. Será el público presente en plató el que decida si los bailarines continúan en el concurso o no. Para seguir dentro del talent show hará falta un 75% de los votos en apoyo al bailarín y en ese caso el gran espejo de la sala se abrirá para dar paso a un exigente público y rostros del espectáculo para los que tendrán que bailar.

Además, ante el éxito de “El cazador” con Ion Aramendi en las tardes de La 1, que supera el millón de seguidores cada día, la cadena pública estrenará próximamente “La noche de los cazadores”. “Un único concursante”, dice el periodista, “se puede enfrentar a dos, cuatro o los cinco cazadores. Si rivaliza con los cinco, la cantidad de dinero es mayor. Es una dinámica muy chula; estamos trabajando para ponernos a grabar y está en manos de TVE la fecha de emisión”.

Ante este triplete de programas, Aramendi se muestra dispuesto a surfear esta buena ola. ”Soy muy currela y me gusta involucrarme en los proyectos. Un programa de televisión es un trabajo en equipo y en “El cazador” tengo una conexión maravillosa con la dirección y la realización; aportamos ideas para mejorarlo. Cuando las cosas se hacen bien; surgen las oportunidades si tienes suerte. Creo en la suerte y en este momento la tengo”, indica el periodista.