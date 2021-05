Carlos Therón, cineasta salmantino, dirige a Javier Gutiérrez y Miki Esparbé en La nueva serie televisiva “Reyes de la noche”, que se estrena el viernes por la noche en Movistar y retrata la rivalidad de dos estrellas del periodismo deportivo en nuestro país, a finales de los años 80 y principios de los 90.

“El enfrentamiento entre José María García y José Ramón de la Morena”, explica el realizador, “es el detonante que inspira la serie, pero nuestros protagonistas no son ellos porque eso nos hubiera obligado a anclarnos en la realidad y la realidad no es conveniente para un guion. Los guionistas han establecido unos personajes con ciertas similitudes, pero el espectador no va a encontrar la vida de García y De la Morena. Son personajes que nos ayudan a contar la realidad de ese momento”.

Javier Gutiérrez interpreta a Francisco Javier Maldonado, conocido como Paco el Cóndor, el periodista más respetado de las ondas. Veterano y agresivo, su estilo causa admiración entre sus oyentes. Los jugadores le temen y los presidentes de clubes (y el Gobierno) le odian. En aquella época los periodistas radiofónicos deportivos tenían más poder que los ministros. “En la serie aparece una huelga de pilotos”, cuenta Carlos Therón a LA GACETA, “que fue gestionada en directo por la noche: en vez de hablar de fútbol se estaba hablando con el sindicato de pilotos y el ministro por teléfono. Y esto nos lo traemos a “Reyes de la noche” porque era gente con un poder absoluto y tenían la capacidad de susurrarle al oído a toda España cuando estaba a punto de dormirse. Eran temidos por los grandes poderes”.

El director salmantino sintonizaba a Carlos Pumares en “Polvo de estrellas” con 12 o 13 años, cuando a Therón ya le apasionaba el cine: “Escuchaba a Pumares, que venía después de José María García, a escondidas. Tengo en mi cabeza la voz de García, sobre todo, repartiendo epítetos floridos y esos insultos que se inventaba. Pumares —con el que yo he aprendido mucho—, comenzaba cuando acababa García. Y a veces Pumares no comenzaba porque se había estirado el programa de García con alguna polémica”.

La serie respira el ambiente nocturno de la radio de los 80 y 90, cuando se fumaba en los estudios. “Yo tenía ese recuerdo de la radio de entonces. Podías escuchar cómo se encendían los cigarrillos y el ruido de los hielos en lo que estuvieran bebiendo. No paraban de fumar en todo el programa puros enormes. Parece ciencia ficción ahora”, se admira Carlos Therón, que ha dirigido los dos primeros capítulos y los dos últimos de los seis episodios de “Reyes de la noche”.

Por parte de los actores y todo el equipo ha existido mucha indagación. “Yo he leído varios libros sobre el periodismo de esa época, Y, en cierto sentido, nos hemos quedado cortos con las cosas que contamos, que son bastante bestias. Cuando los guionistas se reunieron con los protagonistas de esa época, que no son estos dos tótems, sino la gente que había a su alrededor, les contaban que había sido la mejor época de su vida, a pesar de que se acostaban a las 4 de la mañana y se levantaban a las 12 del mediodía, vivían en la redacción, comían a deshoras, y no había otra vida ni otras relaciones que la vida de la redacción. Pero era tan apasionante que pese a la guerra radiofónica lo recuerdan con muchísimo cariño”, explica el cineasta, que ha dado un tono delicado a la serie: una estructura de comedia que pasa al drama sin solución de continuidad dentro de un thriller periodístico con una mirada irónica hacia aquella época.