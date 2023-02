Date un atracón de series Netflix este fin de semana: ¡recomendadas por la crítica!

¡Es fin de semana y estás buscando algo que ver! Todos sabemos que Netflix es el servicio de streaming por excelencia para darse atracones de series y películas. Pero con tantos títulos en Netflix , puede resultar abrumador decidir qué series ver.

Tanto si eres fan de series clásicas como si buscas algo nuevo, nosotros te ayudamos. Aquí tienes una lista de series de Netflix aclamadas por la crítica que son perfectas para un atracón de fin de semana.

· Ozark: es una serie de drama criminal que sigue a un asesor financiero mientras traslada a su familia a los Ozarks. Es una serie intensa y apasionante, perfecta para un atracón de fin de semana.

· House of Cards: es una serie de drama político que sigue a un despiadado político mientras asciende por la escalera del poder. Es una serie cautivadora y llena de suspense, perfecta para un atracón de fin de semana.

· BoJack Horseman: es una serie cómica de animación sobre un actor fracasado y sus desventuras. Es una serie divertida y entretenida, perfecta para un atracón de fin de semana.

· The OA: es una serie de misterio y drama que sigue a una mujer ciega en busca de su amante desaparecido. Es una serie cautivadora y llena de suspense, perfecta para un atracón de fin de semana.

· Master of None: es una galardonada serie de comedia que sigue la vida de un actor en apuros. Es una serie divertida y entretenida, perfecta para un atracón de fin de semana.

Además, Netflix tiene una amplia selección de series populares. Estas son algunas de las series más populares para ver en Netflix:

· Stranger Things: Una de las series más populares de Netflix, Stranger Things es una serie de ciencia ficción y terror ambientada en la década de 1980. La serie sigue a un grupo de amigos mientras investigan sucesos sobrenaturales en su pequeña ciudad. Es una serie emocionante y cautivadora, perfecta para un atracón de fin de semana.

· The Crown: es una serie dramática histórica que sigue el reinado de la reina Isabel II. Es una serie cautivadora perfecta para un atracón de fin de semana. La serie es visualmente impresionante y las actuaciones son de primera categoría.

· Black Mirror: es una serie antológica de ciencia ficción que explora los efectos de la tecnología en la sociedad. Es una serie oscura que invita a la reflexión y que te mantendrá enganchado hasta el final.

· Orange is the New Black: es una serie de comedia dramática ambientada en una cárcel de mujeres. Es una serie cautivadora y entretenida que te mantendrá enganchado hasta el final.

· Narcos: es una serie policíaca que sigue el ascenso y la caída del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Es una serie emocionante y cautivadora, perfecta para un atracón de fin de semana.

Finalmente, si quieres algo nuevo que ver este fin de semana, aquí tienes algunos de los nuevos estrenos de Netflix:

· El último baile: es una serie documental sobre los Chicago Bulls de 1997-98. Es una serie cautivadora y entretenida, perfecta para un atracón de fin de semana. Es una serie cautivadora y entretenida, perfecta para un atracón de fin de semana.

· Unorthodox: es una miniserie sobre una joven que abandona su comunidad judía jasídica. Es una serie cautivadora y que invita a la reflexión, perfecta para un atracón de fin de semana.

· Dead to Me: es una serie de comedia negra sobre dos mujeres que se convierten en improbables amigas. Es una serie divertida y entretenida, perfecta para un atracón de fin de semana.

· Never Have I Ever: es una comedia de madurez sobre una adolescente. Es una serie sincera y entretenida, perfecta para un atracón de fin de semana.

· Space Force: es una serie de comedia sobre un grupo de personas encargadas de crear una sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es una serie divertida y entretenida, perfecta para un atracón de fin de semana.

Ver series es una forma estupenda de evadirse de la realidad y explorar culturas e historias diferentes. Tanto si eres fan de las series clásicas como si buscas algo nuevo, ¡Netflix tiene algo para todos! Así que este fin de semana, ¿por qué no coges algo para picar y te pones a ello?