Chicote desvela como vivió el apagón en Salamanca: «Me acordaré toda la vida de que una señora me dijo...»

«Cuando ibamos a grabar la primera comida avisó uno de que se había ido la luz en el restaurante», recuerda

La Gaceta

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Alberto Chicote vivió uno de los momentos más señalados de este 2025 en Salamanca. Se trata del apagón eléctrico que dejó durante horas a nuestro país sin suministro. En una entrevista al programa 'Cuerpos Especiales' de Europa FM ha recordado como vivió ese momento mientras rodaba su programa'Batalla de Restaurantes' que se ha emitido esta semana.

«Allí nos pilló el apagón. Cuando ibamos a grabar la primera comida avisó uno de que se había ido la luz en el restaurante. Pero después vimos que también en la tienda de al lado... Entonces salío una señora, me acordaré toda la vida, y dijo: 'me ha llamado mi hijo que en la Universidad tampoco hay luz», relató Chicote.

«Si se ha quedado la Univerdad de Salamanca sin luz...», apostilló la presentadora Eva Soriano.

Alberto Chicote viajó hasta Salamanca en busca del mejor tostón. Para ello, el experto visitó cuatro locales con sus respectivos responsables.

