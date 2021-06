Jorge Javier Vázquez ha encabezado ‘Sálvame Diario’ en el día de hoy, un programa especial que le están dedicando a Mila Ximénez tras su fallecimiento esta mañana en su hogar de Madrid. El presentador, con firmeza, miraba a cámara y homenajeaba en directo a su compañera y amiga íntima que ha perdido este miércoles la batalla contra el cáncer que padecía desde hace un año.

El presentador del programa ha querido reflexionar en directo sobre la carrera de su amigo y ha asegurado que el rescate que se produjo en ‘Aquí hay tomate’ relanzó su exposición en los platós de televisión: “Para Mila el aparecer en otros programas fue el previo para convertirse en ‘Sálvame’ en una de las mujeres más carismáticas de este país, en una profesional como pocas, entregadas. Los que hemos tenido la suerte de estar a su lado, estos últimos años de Mila han sido los más felices de su vida. Estamos muy orgullosos de haber conocido a una mujer como ella. Era tan feliz aquí en su trabajo, lo odiaba, se quería a Tánger, a todos los sitios menos aquí, pero la felicidad que le ha dado este programa ha sido brutal”.

Jorge ha asegurado que lo mejor que ha tenido Mila en su vida son todas esas personas que ha tenido pendientes de ella en todo momento, un cariño que se ha ganado a pulso: “Me queda la alegría de saber que los últimos años de su vida han sido espectaculares. Una de las cosas que más me satisface como amigo es que a los 69 años ha estado sola cuando ella ha querido estar sola porque a lo largo de su vida ha sabido labrarse tanto amor y cariño... somos muchísimos los que hemos estado pendientes de ella y a su lado. Para un ser humano irse de este mundo sintiéndose tan arropado es para sentirte muy orgullosa allá donde estés”.

Belén Esteban, muy emocionada y sin poder articular palabras, ha confesado que: “Yo no pensaba venir aquí, me has llamado por teléfono y me has dicho ‘A ella le gustaría que estuvieras’, igual que le has dicho a María. Yo me quedo con la última temporada que estuve con ella, lo que hablamos, se va a quedar para ella y para mí. He pasado muy buenos momentos con ella y también me ha hecho pasar muy malos momentos, pero yo y todos mis compañeros la vamos a echar mucho de menos”.

María Patiño, rota de dolor, gran amiga de la colaboradora ha explicado que la va a echar mucho de menos porque siempre se ha sentido muy arropada por ella: “Me he sentido muy protegida por ella, encontrar en tu puesto de trabajo personas que te ayudan a levantarte a nivel personal es algo que para mí ha sido muy importante. Ese vacío me va a costar porque me ha cuidado siempre”.

La presentadora de ‘Socialité’ también ha recalcado las palabras de Jorge Javier Vázquez y ha asegurado que debe sentirse orgullosa de todas las personas que tenía a su lado: “Ella cuando iba al hospital presumía con los médicos y las enfermeras de que nunca iba sola, siempre iba acompañada. Ella ha llevado la enfermedad con muchísima serenidad y fortaleza, yo creo que ella ha alucinado con el cariño que ha sentido”.

Lydia Lozano, también muy emocionada, exponía sus sentimientos como podía y no podía evitar llorar al recordar todos los buenos momentos que ha tenido con su compañera: “Me he quedado cuando me decía ‘te quiero’, en el fondo éramos especiales... me he quedado con esos abrazos que nos hemos dado aquí, pero he pensado en las tonterías por las que hemos discutido”.

Gema López, compañera de programa, se ha mostrado muy tocada con la noticia y ha asegurado que era una persona muy fuerte y de ella ha aprendido muchas cosas: “Me costó mucho empatizar con Mila, he sido compañera, no amiga, pero ha sido una persona que me ha marcado. Yo admiraba muchas cosas de ella y siempre, tenía una capacidad para pedir perdón que era... no he conocido a nadie con esa capacidad”.