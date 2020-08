Amador Mohedano y Rocío Carrasco a la gresca

Desde que Amador Mohedano se sentó en pasado sábado Deluxe para hablar abiertamente sobre los tejemanejes de su familia, la historia de los Jurado ha cambiado mucho. Las palabras del exmarido de Rosa Benito dieron mucho de qué hablar y, tras varios días, se especuló sobre una posible demanda por parte de su sobrina. El hermano de Rocío Jurado tachó a su sobrina Rocío Carrasco de ambiciosa tras declarar que “había sido una niña simpatiquísima y buenísima hasta que dejo de serlo” seguido de “alguien con mucha ambición la ha abducido”.

Además, Amador desveló en plató que David y Rocío Flores (hijo de Rocío y Antonio David) recibían severos castigos por parte de Fidel, marido de Rocío Carrasco, e incluso los encerraba en la habitación. Los niños nunca querían estar con su madre, pedían irse con su Padre Antonio David.

Una de las grandes revelaciones que ofreció al programa fue que “a Rocío Jurado nunca le gustó Fidel”.

Amador contó que Fidel se mostraba “muy preocupado” por la herencia de Rocío Jurado e incluso quería saber “qué iba a pasar” con Gloria Camila y José Fernando a los que denominaba “los inmigrantes”.

En el desenlace de la entrevista, Mohedano le confirmaba a María Patiño que su sobrina le debe 72.000 euros más el 20% de 150.000 euros por la película de Rocío Jurado.

Ante las declaraciones en Sálvame Deluxe se armó un gran revuelo y quedo en el aire una posible denuncia de Rocío Carrasco a Amador Mohedano. A lo que Rosa Benito ha respondido en el programa donde colabora, Ya es Mediodía, que Amador Mohedano no hizo nada malo, simplemente contar su vida y como todos, puede hacerlo sin pedir permiso a nadie. Y es que no es la primera vez que vemos al hermano de Rocío Jurado hablando en un plató de televisión sobre los problemas que hubo con la herencia de su hermana y sobre la actitud de su sobrina con toda la familia.

En cuanto a si ha recibido Amador Mohedano una denuncia por parte de Rocío Carrasco, Rosa Benito ha confesado que no: “En su buzón no hay nada”. Además, ha querido asegurar que no cree que vaya a recibir nada porque en el caso de que le denunciara, se podría liar muy gorda. No sabemos a qué se refiere la madre de Rosario Mohedano, pero ha dejado claro que de momento, Rociíto no ha denunciado a nadie.