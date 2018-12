¡Boom! rectifica ante las críticas y rinde homenaje a José Pinto

El programa de Antena 3 ¡Boom! ha rectificado este miércoles ante las críticas que ha recibido en las redes sociales por haber despedido fríamente al ganadero salmantino José Pinto y en su último programa le ha rendido un homenaje en forma de vídeo.



En concreto, han reproducido los momentos más sentidos del concursante, en los que no han faltado, como no podía ser de otra manera, referencias a las camisetas en las que hacía alusión a muchos pueblos de la provincia de Salamanca y también a diversas causas.



El personaje más emblemático de Los Lobos se despidió de la audiencia este martes por motivos personales. Manu, uno de los integrantes de este grupo que ha batido el récord Guinness de permanencia en un concurso, aseguró que no se debía a nada grave. El programa no hizo nada especial en su despedida y fue criticado duramente en las redes sociales por la audiencia. Este miércoles, con la emisión de ese vídeo, el programa ha querido zanjar polémicas.



Se desconocen las causas por las que José Pinto ha abandonado ¡Boom! No obstante, el popular ganadero charro acaba de aparecer en marquesinas y escaparates como la nueva imagen de Caja Rural. "Mi nombre es Pinto, José Pinto" reza el eslogan de la campaña en la que asegura estar "dedicado en cuerpo y alma a renovar, dinamizar y actualizar la imagen de Lo Rural".





Bernardo Montoya confiesa haber matado a Laura Luelmo tras intentar violarla

Critican los comentarios "machistas" del presidente una asociación estudiantil salmantina

Los obispos españoles no informarán de las reuniones del pasado o del futuro con víctimas de abusos sexuales