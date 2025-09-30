Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Con un solo click: así debes seguir a LA GACETA para ver nuestras noticias en Google Discover

Ahora puedes tener las noticias de nuestro medio entre tus preferencias de Google Discover

La Gaceta

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:04

Google Discover se ha convertido para muchos ciudadanos en una herramienta de consumo diario para leer diferentes contenidos. Esta fórmula ofrece a cada usuario noticias y contenidos adaptados a sus intereses, está disponible tanto para los dispositivos móviles de Android como para los de iOS (Iphone).

LA GACETA DE SALAMANCA se ha convertido en un referente para la información de muchos ciudadanos a través de este canal. Sin embargo, desde este mes de septiembre Google ha introducido una actualización significativa que permite la posibilidad de seguirnos directamente para nuestras publicaciones aparezcan con mayor frecuencia y prioridad.

SIGUE A LA GACETA EN DISCOVER

Esto se puede hacer de manera muy sencilla. Te lo explicamos a continuación:

Basta con pinchar en este enlace desde el móvil y pulsar el botón + SEGUIR EN GOOGLE.

Con ese simple gesto todas las noticias de LA GACETA DE SALAMANCA tendrán más visibilidad dentro de tu 'feed' personalizado de Discover.

¿Cómo se accede a Discover?

Para la gente que tiene teléfonos Android con solo deslizar la pantalla a la derecha, los lectores encuentran un flujo continuo de artículos, vídeos y publicaciones sociales seleccionados en función de sus hábitos de navegación y preferencias.

En cambio, su móvil tiene un sistema operativo iOS basta con abrir la aplicación de Google o en su defecto la del navegador de Google Chrome.

Además, se puede ir mejorando la experiencia ajustando el contenido que se visualiza. Cada noticia incluye en la parte inferior derecha un menú de desde donde es posible indicar si una información te gusta o compartirla.

Espacios grises

