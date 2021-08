Las 5 mejores aplicaciones gratuitas de GPS para tu móvil

La tecnología de GPS ha sufrido un cambio drástico en pocos años. De estar solo presente en navegadores que eran caros y no accesibles para todo el mundo, ha pasado a ser una utilidad gratuita implementada en nuestros teléfonos móviles que puede ser usada por infinidad de aplicaciones. El periodo estival en el que estamos inmersos, es la época del año que más desplazamientos de coche se hacen y en esos movimientos es de mucha utilidad llevar una app con GPS para ayudarte (aunque te sepas el camino...) . Si no sabes cuál usar, aquí te dejamos una lista con las 5 mejores disponibles en la tienda de tu dispositivo, ya tengas un iPhone o un Android.

En esta lista no podía faltar la aplicación de navegación GPS y no podía estar en otro lugar que no fuera el primero (aunque esto no sea un ránking). Google Maps es de las mejores apps para fiarte a la hora de lanzarte a la carretera, donde además de una navegación muy precisa, tienes otras funcionalidades que harán que tu viaje sea lo más cómodo posible. Si tienes Android la tendrás instalada de serie, en iPhone tendrás que acceder al App Store para obtenerla.