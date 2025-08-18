Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Google Maps incorpora un nuevo servicio para ver la evolución de los incendios en tiempo real

La aplicación ofrece un mapa con todos los fuegos activos

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:32

Google Maps ha incorporado un servicio de seguimiento de incendios forestales que proporciona información en tiempo real para ayudar a los usuarios a mantenerse informados ante la situación que vive España.

En este nuevo servicio se pueden apreciar claramente los límites de los diferentes incendios. Para ello se utilizan datos satelitales y tecnología de inteligencia artificial para mostrar el perímetro aproximado de los incendios activos con una representación visual en el mapa, como formas rojas o tonos amarillos.

Además, también se informa de los puntos calientes, donde se marcan las zonas con mayor temperatura detectadas por satélites, y se proporciona una ficha con detalles como la hora de la última actualización, la superficie afectada, noticias relevantes, enlaces a fuentes oficiales y números de teléfono de emergencia.

¿Cómo funciona?

La herramienta combina múltiples fuentes de datos, incluyendo:

Alertas SOS de Google: Contenido relevante y de fuentes oficiales como agencias gubernamentales, servicios de emergencia y medios de comunicación confiables.

Datos satelitales: Información de satélites como los de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que permiten detectar puntos de calor y trazar los límites del fuego. Estos datos se actualizan con frecuencia, a veces incluso cada 10 o 15 minutos, para ofrecer una visión casi en tiempo real de la situación.

Informes de los usuarios: Los usuarios pueden contribuir reportando cierres de carreteras y otras incidencias, lo que ayuda a mantener la información actualizada.

Así se activa

Se puede acceder a la capa de incendios forestales de varias maneras:

Desde la capa de mapa: Abre la aplicación de Google Maps, toca el icono de «Capas» (generalmente dos cuadrados superpuestos en la parte superior derecha) y selecciona la opción «Incendios forestales».

Desde la búsqueda: Escribe «incendios forestales» o el nombre de un incendio específico en la barra de búsqueda de Google Maps.

Desde la alerta: Si hay un incendio activo en tu área, puede aparecer un banner de alerta en la pantalla de inicio de la aplicación.

