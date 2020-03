El Circo del Sol, desde casa para sobrellevar la cuarentena

Cirque du Soleil ha lanzado un nuevo espacio web de contenido digital llamado CirqueConnect que incluye, entre otras ofertas, la apertura de parte de su archivo de grabaciones con espectáculos en directo como 'Kurios: gabinete de curiosidades' o 'Luzia'.

Disponible en 'cirquedusoleil.com/cirqueconnect', la plataforma ya ha programado para este viernes 27 de marzo a las 20.00 horas un especial de 60 minutos, que reúne algunos de los momentos más especiales de tres de sus icónicos espectáculos.

Entre el contenido audiovisual que incluye esta iniciativa también se encuentan experiencias de realidad virtual, gracias a la aplicación VR Cirque du Soleil, que permitirá subir al escenario y entrar en el corazón de algunos de los espectáculos de la compañía.

Asimismo, habrá series de contenido y tutoriales, con títulos como 'Cirque it Ou't y 'Color Me Cirque', donde el público puede entrenar siguiendo los consejos de artistas de Cirque du Soleil y/o aprender técnicas de maquillaje de la mano de sus profesionales.

La plataforma tiene también videos musicales y bandas sonoras de varios espectáculos o una programación familiar con 'Luna Petunia' de Netflix; una serie animada de aventuras, amistad y aprendizaje en la tierra fantástica de Amazia, y Big Top Academy, una serie original de acción en vivo centrada en un grupo extraordinario de jóvenes acróbatas que sueñan con convertirse en artistas de circo.

"En Cirque du Soleil tenemos un rol que jugar a la hora de proporcionar entretenimiento de alta calidad a nuestros seguidores que deben quedarse en sus hogares mientras dura esta crisis", ha dicho Sheila Morin, CMO de Cirque du Soleil Entertainment Group.