Caída masiva de Twitter y otras plataformas digitales, así como de diferentes diarios españoles

La caída de servidores a producido que redes sociales como Twitter o la plataforma de streaming Twitch hayan dejado de funcionar durante la mañana de este martes.

Al intentar acceder a las páginas, los usuarios han reportado hacia mediodía de este martes la aparición de un mensaje que indicaba ‘Error 503 Service Unavailable’ cuando intentaban acceder a páginas de medios de comunicación y plataformas sociales. En otras páginas ha aparecido el mensaje ‘connection failure’.

El motivo del apagón tecnológico es la caída de Fastly, un proveedor de internet que controla servidores informáticos y páginas de las principales plataformas como Reddit, Spotify o diferentes diarios digitales de relevancia a nivel mundial: The New York Times, The Verge, Gizmodo, The Guardian, como han informado los usuarios a través de Twitter.

En España también se han producido fallos en diarios digitales como El Mundo, Diario As, y El Periódico.

En torno a las 12:00 de este martes, Fastly ha comunicado fallos de conexiones. A las 12:25h, informan a través de un comunicado de que siguen “investigando este problema”.

La última actualización es de las 12:45, momento en que la empresa ha detectado el problema y ha implementado una solución en estos servidores de internet.