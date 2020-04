Atención. Estas son las estafas online que se aprovechan del coronavirus

Los ciberdelincuentes no descansan y están aprovechando esta crisis sanitaria, el confinamiento y el aumento del uso de las tecnologías y el teletrabajo para lanzar todo tipo de fraudes relacionados con el coronavirus. A los teléfonos llegan infinidad de mensajes y cadenas, que muchas personas reenvían sin contrastar, y que pueden ser una estafa. También en las redes sociales se comparte contenido sin cesar pero no siempre es información verificada. Las Fuerzas de Seguridad y el Instituto Nacional de Ciberseguridad piden a los ciudadanos que sean cautos, no den datos a nadie y contrasten la información para evitar problemas, y en caso de sospecha, denuncien (se puede hacer en ciberestafas@guardiacivil.org o fraudeinternet@policia.es).

Llamadas de supuestos empleados de banca que te piden a personas mayores los datos personales y bancarios para llevarles la pensión a casa, mensajes SMS avisando de un ERTE en la empresa que reclaman un número de cuenta para gestionar la supuesta prestación... Son algunos ejemplos de las últimas estafas que han detectado las Fuerzas de Seguridad. También Hacienda ha advertido de que están llegado correos electrónicos en nombre de la Agencia Tributaria en relación con una denuncia por facturas no declaradas. Recuerdan que hay que eliminarlos, no contestar, ni pinchar en enlaces ni descargar ficheros adjuntos. La Agencia Tributaria recuerda que nunca solicita por correo electrónico información confidencial, personal ni bancaria, ni números de cuenta o de tarjeta.

La Policía Nacional, en su ciberpatrullaje, avanzó ayer que ha detectado que en los últimos 5 días se han registrado o comprado unos 12.000 dominios o direcciones de páginas web relacionadas con el coronavirus, prácticamente al mismo tiempo y bajo los mismos proveedores de servicio, lo que indica que es el paso previo para cometer estafas online o distribuir virus informáticos. “Aunque la mayor parte de esos 12.000 dominios no muestran contenido alguno actualmente, se ha detectado que algunos de ellos ya comienzan a mostrar tiendas on line fraudulentas que ofrecen la venta de vacunas para curar el COVID-19, con la intención de obtener datos personales y bancarios de los compradores”, advierte la Policía Nacional. Este Cuerpo ha lanzado además una guía, que se puede consultar en los perfiles de Twitter @policia y @policianacional para saber identificar bulos y “fake news”, antes de darle credibilidad y compartirlos.

Supuestas suscripciones para ver películas y series gratis, llamadas de técnicos informáticos para resolver dudas del teletrabajo, falsas ofertas de empleo para elaborar material sanitario, mensajes donde el Gobierno regala ‘cheques’ de dinero para sobrellevar la crisis, archivos en correos sobre coronavirus que infectan los ordenadores, estafas en la venta online de mascarillas o campañas de donativos para los profesionales sanitarios, son algunas de las estafas más frecuentes.