Una de las cuestiones más molestas para los usuarios de la red social WhatsApp es cuando se es añadido a un grupo en el que no se desea pertenecer, ya sea porque está un conocido con el que no se quiere mantener relación, como porque lo forman personas de las que no sabes absolutamente nada. Tal y como informa 20 Minutos, la posibilidad de limitarlo es de fácil acceso. Sin embargo, pocos son los usuarios que tienen conocimiento de ello. Por ese motivo, conviene recordar estos sencillos pasos.

En caso de disponer de un móvil Android, se debe acceder a la pestaña de “Ajustes. En caso de iOS, en “Configuración. A partir de aquí, los pasos son exactamente los mismos para los dos sistemas. En la opción “Cuenta”, debemos acudir a “Privacidad”. Ahí encontraremos una opción que es “Grupos”. Es ahí donde podremos determinar quien puede incluirnos en un grupo. La configuración de base es “Todos”. Sin embargo, se podrá modificar a “Mis contactos” y “Mis contactos, excepto...”, para incluir algún número concreto que pueda incluirnos en los distintos chatas.