Alerta de la Policía Nacional de Salamanca por la proliferación de tres estafas online

La Comisaría de la Policía Nacional de Salamanca ha emitido un comunicado en el que alerta de la proliferación de tres tipos de estafas online que están proliferando en las últimas semanas. Una de las modalidades es el fraude bancario mediante SMS o llamada telefónica. En ambos casos los delincuentes tratan de obtener información personal y datos bancarios de las cuentas de las víctimas haciéndose pasar por trabajadores de las entidades bancarias. En las llamadas telefónicas efectuadas, comunican al cliente que se han detectado accesos sospechosos a sus cuentas y le solicitan datos bancarios y personales que posteriormente utilizan para realizar cargos en las mismas. Y también pueden ponerse en contacto con las víctimas mediante el envío masivo de SMS falsos con enlaces que redirigen a páginas que simulan ser de entidades bancarias, en las cuales al introducir los datos que solicitan se están facilitando directamente a los delincuentes. La Policía Nacional de Salamanca informa que las entidades bancarias nunca solicitan datos personales ni contraseñas por estos dos medios (SMS o llamada telefónica), por lo que se debe desconfiar de este tipo de solicitudes. Nunca hay que facilitar claves secretas ni datos personales a través de ningún canal. En caso de duda sobre el origen de la llamada o el SMS recibido, se debe colgar la llamada o no hacer “clic” en el enlace facilitado y llamar directamente al número de contacto utilizado habitualmente con el banco. Igualmente se recomienda no descargar aplicaciones en los terminales o dispositivos electrónicos que no provengan de tiendas oficiales, y hacerlo a través de App Store (para el sistema IOS), y de Play Store (para Android) o similares.

Estafas a través de WhatsApp

Otra modalidad es la estafa a través de WhatsApp en el que simulan ser un familiar en apuros. Los estafadores contactan con la víctima simulando ser un hijo que le solicita dinero de manera urgente, con el fin de hacer frente a un problema inmediato. Para lograr el engaño alegan que no pueden comunicarse con su teléfono habitual debido a problemas con el mismo y que no pueden recibir llamadas. Las víctimas acceden a realizar las transferencias inmediatas tal y como le solicitan, dándose posteriormente cuenta de que han sido víctimas de un engaño y que ya no pueden cancelar la transferencia. Se debe mantener la calma y asegurarse antes de hacer la transferencia que está contactando realmente con un familiar.

Estafas en la web y redes sociales