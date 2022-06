Vuelven a detener a una anciana de 75 años que lleva 58 años conduciendo sin carné

Una octogenaria ferrolana que lleva 58 años conduciendo sin carné -aunque ella sostiene que se lo sacó en 1963- ha vuelto ha ser pillada al volante. La anciana fue condenada la semana pasada a 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito contra la seguridad vial.

Días antes del juicio, según ella misma ha explicado a La Voz de Galicia, se ofreció a sacar de paseo a una vecina. “Fuimos a Maniños (Fene, municipio ubicado en la ría de Ferrol) a casa de mi hermano y me comentó que un tío nuestro que vive en Ares (otro municipio ferrolano) estaba malito, por lo que decidí hacerle una visita también. Cuando iba conduciendo llegamos a una rotonda que no tenía señalización ninguna y cogí hacia la derecha, creyendo que por allí se iba a Ares, y un conductor que venía de frente me avisó de que iba circulando en dirección contraria, por lo que metí la marcha atrás y entonces apareció la Guardia Civil”, manifestó Marisol, indicando que los guardias le pidieron la documentación y se la llevaron detenida al no presentar el carné de conducir.

Los percances comenzaron a producirse hace cinco años, por un rayazo al coche de un vecino que la denunció. La condenaron a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad y ahí fue cuando se descubrió que no tenía carné, por lo que su coche fue trasladado al depósito de vehículos de la Policía Local de Ferrol.

A pesar de las detenciones y los avisos de los agentes, la vecina sigue haciendo uso de su automóvil. De hecho, el pasado mes de enero lo llevó a la revisión de la ITV y lo utiliza con relativa frecuencia, ‘porque conduzco como el mejor y soy más precavida que nadie’, añade.