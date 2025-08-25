Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos La Policía los arrestó de madrugada en un piso tras la riña que ambos reconocieron como habitual en su relación. Los agentes hallaron a los dos jóvenes con lesiones visibles y los trasladaron primero al centro de salud y luego a Comisaría

Una discusión de pareja que comenzó este lunes de madrugada en un piso del barrio Delicias de Salamanca ha terminado con los dos jóvenes implicados en el calabozo. La Policía Nacional los detuvo tras una violenta pelea que incluyó golpes con una lámpara, arañazos, empujones, un intento de estrangulamiento y hasta enjuague bucal arrojado a los ojos de la joven. Ambos presentaban lesiones y este a la mañana siguiente permanecían en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Guardia.

Según ha podido saber LA GACETA, poco antes de las 06:00 horas, el 091 recibió el aviso de un vecino alertando de una fuerte discusión en un piso del barrio Delicias. Lo que parecía un episodio más de ruido en la noche se convirtió en un caso de malos tratos en el ámbito familiar, con los dos implicados lesionados y detenidos.

Cuando las patrullas policiales llegaron al lugar de la pelea se encontraron con el joven, un zamorano de 25 años, asomado por la ventana desde donde manifestó que había discutido con su novia, se habían agredido mutuamente y que su pareja se dirigía al portal a abriles la puerta. Pocos segundos después, ella, abulense y de 22 años, les abrió el portal.

Separados en distintas estancias para escuchar cada versión, ambos relataron una cronología coincidente en lo esencial: la discusión había comenzado sobre las 01:30 horas y fue subiendo de tono hasta llegar a las manos. La joven aseguró que su pareja le había golpeado en la cabeza con una lámpara, la había agarrado por los brazos y el cuello y llegado incluso a tirarla sobre la cama en repetidas ocasiones. Como guinda, relató un gesto tan inusual como doloroso, dijo que le había lanzado enjuague bucal directamente a los ojos. Los agentes comprobaron lesiones visibles en brazos y cuello y una herida por la que sangraba en la mano derecha.

El joven, por su parte, no negó la pelea pero se presentó como víctima también. Explicó que su novia había insistido en reabrir viejas discusiones, se puso agresiva y llegó a lanzarle el móvil y parte del mobiliario a la espalda. Añadió que había recibido un tortazo en el oído derecho, arañazos en la espalda e incluso un intento de estrangulamiento, del que dijo haberse defendido con empujones.

Ambos coincidieron en que las discusiones y agresiones eran habituales en la relación, que mantenían desde hace ocho meses. Ante esta situación, los agentes se los llevaron detenidos, primero y por separado al Centro de Salud de San Juan y más tarde a dependencias policiales. Los detenidos iban a ser puestos en breve a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca, estos días en funciones de guardia.