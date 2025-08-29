Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los Juzgados de Colón han señalado para este lunes la audiencia preliminar. ARCHIVO

Una violenta pelea entre dos clanes en el parque de Valhondo acaba en los tribunales de Salamanca

La Fiscalía pide pena de prisión para una de las acusadas y multas para los otros cuatro

M. C.

SALAMANCA

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:15

El próximo lunes, día 1 de septiembre, está prevista la celebración de la audiencia preliminar en el caso de dos familias por una violenta pelea ocurrida en el parque de Valhondo en abril de 2023. En la vista, señalada por el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca, las partes intentarán alcanzar una conformidad que evite el juicio.

La Fiscalía acusa a C. M. M. S., junto con su hermana menor de edad y un primo, de haberse enfrentado aquella tarde con .T. C. M., S. C. M., el padre de ambas C. E. C. B. y el marido de una de ellas, E. M. A. S.. Según el escrito de acusación, el encuentro acabó en una pelea a golpes entre ambos bandos.

El fiscal sostiene que C. M. M. S. propinando patadas y puñetazos a T. C. M. y golpeando también a S. C. M. Por su parte, estas dos, junto con E. M. A. S., habrían respondido golpeando a la hermana menor de la acusada. Además, el fiscal relata que C. E. C. B. sujetó e inmovilizó a C. M. M. S., mientras que E. M. A. S. golpeaba a su primo menor de edad.

Las consecuencias de aquella trifulca no fueron solo físicas, sino también judiciales. La Fiscalía pide para C. M. M. S. un año y diez meses de prisión por un delito de lesiones y tres meses de multa a 12 euros día (1.080 euros) por otro delito leve. Para cada uno de los acusados T. C. M., S. C. M., y C. E. C. B. reclama 1.080 euros de multa por un delitos leves de lesiones. Y para el quinto, E. M. A. S. , el doble (2.160 euros) por dos delitos leves de lesiones.

En cuanto a la responsabilidad civil, solicita que C. M. M. S. indemnice con 2.350 euros a T. C. M. y con 130 euros a S. C. M. A su vez, pide a los otros acusados que indemnicen conjuntamente a la hermana menor de la primera con 130 euros, mientras que E. M. A. S. abone otros 130 euros a uno de los primos y C. E. C. B. otros 130 euros a C. M. M. S.

