Urgencias del Hospital de Salamanca.

Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones

El primer ataque tuvo lugar en la plaza del Mercado pasadas las 3:00 horas y el segundo tres horas después en el paseo de Canalejas

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:28

Dos jóvenes han tenido que ser evacuados al Hospital de Salamanca tras resultar heridos en sendas agresiones durante una violenta noche de Halloween en Salamanca.

Emergencias 112 de Castilla y León recibió sobre las 3:28 horas de este sábado el aviso de una agresión en la plaza del Mercado, donde había resultado herido un hombre de 24 años. De inmediato, la sala de operaciones informó al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que trasladó una ambulancia de soporte vital básico para asistir al herido. Finalmente fue evacuado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una revisión más exhaustiva.

Más tarde, el 112 recibió sobre las 6:09 horas un nuevo aviso por otro incidente violento, esta vez en el paseo de Canalejas, a la altura del número 57. En esta ocasión, una mujer de 22 años tuvo que ser atendida y evacuada también al Hospital en una ambulancia de soporte vital básico. Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local se trasladaron al lugar de los hechos para investigar las causas de las agresiones y los posibles implicados.

