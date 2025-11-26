Violencia en Topas: otro interno en el banquillo por atacar con un objeto afilado a un compañero en el módulo 7 La Fiscalía le pide tres años de prisión por unas heridas que dejaron cicatrices permanentes. El ataque se produjo en la sala de día y dejó al otro recluso con seis grapas en la pierna

M. C. Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00

Otro juicio derivado de una agresión en el centro penitenciario de Topas vuelve a poner el foco sobre la tensión creciente en la prisión salmantina. Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca juzgará a S.S.M., un interno con un largo historial delictivo, acusado de atacar con un objeto afilado a otro preso en la sala de día del módulo 7. El incidente, ocurrido en julio del pasado año, se suma a la cadena de episodios violentos que los sindicatos penitenciarios llevan denunciando desde hace meses: más internos, mayor conflictividad y agresiones que se han duplicado.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales, los hechos se remontan a las 18:40 horas del 22 de julio de 2024, cuando el acusado, interno en el centro penitenciario, agredió a otro recluso con un instrumento afilado que aumentaba notablemente la lesividad del ataque. El golpe alcanzó la parte posterior de la pierna derecha de la víctima, causándole heridas incisas que requirieron la colocación de seis grapas. Las lesiones tardaron siete días en curar y le han dejado dos cicatrices permanentes en la zona de la rodilla.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de lesiones y solicita para el acusado tres años de prisión y que indemnice a la víctima con 525 euros por las lesiones y una cantidad adicional por las secuelas estéticas.

Este caso no es aislado. Según los sindicatos, la prisión de Topas vive un repunte preocupante de violencia, derivado del aumento de internos, el traslado de reclusos conflictivos desde otros centros, la falta de personal y la saturación en varios módulos. Los sindicatos han alertado en repetidas ocasiones de que Topas se ha convertido en uno de los centros más tensos del país, con agresiones casi semanales tanto entre internos como contra los propios funcionarios.