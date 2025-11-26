Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro Penitenciario de Topas.

Violencia en Topas: otro interno en el banquillo por atacar con un objeto afilado a un compañero en el módulo 7

La Fiscalía le pide tres años de prisión por unas heridas que dejaron cicatrices permanentes. El ataque se produjo en la sala de día y dejó al otro recluso con seis grapas en la pierna

M. C.

Salamanca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00

Comenta

Otro juicio derivado de una agresión en el centro penitenciario de Topas vuelve a poner el foco sobre la tensión creciente en la prisión salmantina. Este miércoles, el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca juzgará a S.S.M., un interno con un largo historial delictivo, acusado de atacar con un objeto afilado a otro preso en la sala de día del módulo 7. El incidente, ocurrido en julio del pasado año, se suma a la cadena de episodios violentos que los sindicatos penitenciarios llevan denunciando desde hace meses: más internos, mayor conflictividad y agresiones que se han duplicado.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de calificaciones provisionales, los hechos se remontan a las 18:40 horas del 22 de julio de 2024, cuando el acusado, interno en el centro penitenciario, agredió a otro recluso con un instrumento afilado que aumentaba notablemente la lesividad del ataque. El golpe alcanzó la parte posterior de la pierna derecha de la víctima, causándole heridas incisas que requirieron la colocación de seis grapas. Las lesiones tardaron siete días en curar y le han dejado dos cicatrices permanentes en la zona de la rodilla.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de lesiones y solicita para el acusado tres años de prisión y que indemnice a la víctima con 525 euros por las lesiones y una cantidad adicional por las secuelas estéticas.

Este caso no es aislado. Según los sindicatos, la prisión de Topas vive un repunte preocupante de violencia, derivado del aumento de internos, el traslado de reclusos conflictivos desde otros centros, la falta de personal y la saturación en varios módulos. Los sindicatos han alertado en repetidas ocasiones de que Topas se ha convertido en uno de los centros más tensos del país, con agresiones casi semanales tanto entre internos como contra los propios funcionarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  2. 2 Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...»
  3. 3 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  4. 4 El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz
  5. 5 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  6. 6 Rescate a contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica
  7. 7 «Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula»
  8. 8 Trasladado al Hospital tras caer a una piscina vacía en Béjar
  9. 9 Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona
  10. 10 Un coche atropella a una septuagenaria en un paso de peatones de Ciudad Rodrigo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Violencia en Topas: otro interno en el banquillo por atacar con un objeto afilado a un compañero en el módulo 7

Violencia en Topas: otro interno en el banquillo por atacar con un objeto afilado a un compañero en el módulo 7