Coche de la Policía Local de Salamanca. ARCHIVO

Varios jóvenes denunciados por consumir alcohol en la calle y molestar a los vecinos

El suceso tuvo lugar la madrugada de este viernes en la Plaza de los Basilios

J. F. R.

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:28

Dos incidentes han protagonizado las intervenciones llevadas a cabo por la Policía Local la madrugada de este viernes en Salamanca.

A la 1:04 horas, en la Plaza de los Basilios, varios jóvenes fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y provocando, además, molestias vecinales. Los agentes propusieron para sanción a los implicados.

A las 1:58 horas, en la avenida Mirat, un conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que la Policía interpuso una denuncia en vía administrativa tras superar la tasa permitida.

