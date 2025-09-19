Varios jóvenes denunciados por consumir alcohol en la calle y molestar a los vecinos El suceso tuvo lugar la madrugada de este viernes en la Plaza de los Basilios

Dos incidentes han protagonizado las intervenciones llevadas a cabo por la Policía Local la madrugada de este viernes en Salamanca.

A la 1:04 horas, en la Plaza de los Basilios, varios jóvenes fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y provocando, además, molestias vecinales. Los agentes propusieron para sanción a los implicados.

A las 1:58 horas, en la avenida Mirat, un conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que la Policía interpuso una denuncia en vía administrativa tras superar la tasa permitida.

