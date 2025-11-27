Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un operario retira la rejilla de la salida de humos y los cristales que cayeron a la calle. ALMEIDA

La válvula de la olla, posible origen del estruendo que alarmó a Van Dyck

La explosión rompió los cristales de una ventana, deformó la persiana y arrancó la rejilla de la salida de humos, además de dañar parte del mobiliario de la cocina. Una mujer sufrió quemaduras en la cara, pero recibió el alta en el lugar. El operativo destaca lo inusual de este tipo de sucesos

M. C.

SALAMANCA

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:45

Un fallo de la válvula de la olla a presión fue casi con toda probabilidad el causante de la explosión que este jueves a mediodía sobresaltó al vecindario de la calle Van Dyck. El estallido, registrado poco antes de las 14:20 horas en un piso del bloque número 17, provocó un fuerte estruendo que dejó cristales reventados, la persiana deformada, la rejilla de la salida de humos arrancada y parte del mobiliario de la cocina destrozado.

La explosión causó quemaduras en el rostro a una mujer de 62 años, que se encontraba frente a la olla en el momento del suceso, y que fue atendida por los sanitarios, recibiendo el alta en el mismo lugar, sin necesidad de traslado. Pese al susto inicial, por suerte la mujer no sufrió lesiones de consideración, según informan fuentes del operativo de emergencias activado consultadas por LA GACETA.

El 112 movilizó un amplio operativo hasta el lugar ante la posibilidad inicial de que se tratase de una explosión de gas: dos dotaciones de Bomberos, patrullas de la Policía Local y Nacional, técnicos de las compañías suministradoras y una ambulancia. Sin embargo, tras la inspección de los Bomberos de Salamanca, se descartó por completo cualquier fuga o deflagración relacionada con el gas, apuntando todo a un fallo en el mecanismo de seguridad de la olla a presión como origen del incidente.

Según apuntan un miembro del operativo movilizado, el incidente es de lo más inusual. Pese a la variedad de emergencias domésticas que atiende cada año, asegura que nunca antes se había encontrado con la explosión de una olla a presión.

