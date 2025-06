La Unión Federal de Policía denuncia que los agentes podrían ser expedientados por no adelantar dinero para despliegues

La Gaceta Madrid Viernes, 20 de junio 2025, 15:13 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

La Unión Federal de Policía (UFP) ha emitido un comunicado en el que denuncia públicamente lo que califica como «una situación inadmisible e injusta»: la obligación de que los policías adelanten de su propio bolsillo los gastos de dietas y desplazamientos cuando son destinados a comisiones de servicio fuera de su localidad. Según el sindicato, en algunos casos, los importes a adelantar «superan los 2.000 o 3.000 euros».

La organización advierte de que esta situación podría conllevar incluso la apertura de expedientes disciplinarios a quienes no puedan asumir ese gasto. «La policía podría abrir expediente a los policías que se nieguen a adelantar el dinero de los despliegues», señala el sindicato. «Dieta sí, pero con tu dinero: los policías no son un cajero automático», titula el comunicado.

La UFP acusa al Ministerio del Interior de no dotar adecuadamente a las cajas pagadoras, lo que estaría forzando a los agentes a cubrir los costes por adelantado. «No sólo nos pagan menos que al resto de policías del territorio nacional, sino que ahora, al no haber dinero en las cajas pagadoras, nos vemos forzados a adelantarle dinero al Ministerio del Interior», afirma el texto.

El sindicato recuerda que esta exigencia no responde a una cuestión de voluntad, sino de capacidad económica. «Esto no es una cuestión de voluntad, es de posibilidad económica. Pedimos a quien toma decisiones desde el despacho que mire más allá del papel y entienda lo siguiente: no todo el mundo puede adelantar miles de euros. No se puede expedientar a quien no tiene capacidad económica.»

La UFP denuncia que este tipo de prácticas está afectando cada vez a más agentes y exige al Gobierno que se garantice el cumplimiento de la legislación vigente en materia de dietas. «Desde UFP exigimos que se garantice el pago anticipado de las dietas como dicta la legislación y no como excepción, que se articulen mecanismos ágiles de pago, y se refuerce presupuestariamente a las cajas pagadoras.»

El sindicato concluye su comunicado advirtiendo de que no tolerará que los agentes tengan que financiar al Estado. «Los policías no pueden financiar al Estado, no toleraremos y denunciaremos cualquier práctica en sentido contrario.»

