Droga, dinero y móviles intervenidos en la operación. GUARDIA CIVIL

La única mujer del grupo acusado de mover tres kilos de hachís por la A-66, en busca por no ir a juicio

Los cuatro procesados se enfrentan a penas de cuatro años y seis meses de prisión cada uno de ellos por delitos de tráfico de drogas

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:59

Comenta

El juicio contra los cuatro acusados de mover grandes cantidades de hachís por la Vía de la Plata volvió a ser suspendido y aplazado este miércoles. Esta vez, la ausencia injustificada de la única mujer del grupo, A.F.G., ha obligado al Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca a dictar una orden de búsqueda y captura con ingreso en prisión para garantizar su presencia en la próxima vista.

La Fiscalía acusa a los cuatro procesados -tres hombres de iniciales F.J.N.S., D.V.P. y R.F.V., y una mujer, A.F.G.- de integrar un grupo dedicado al transporte de droga intervenido en verano de 2019 en el término de Mozárbez, donde fueron localizados tres kilos de hachís y más de 6.500 euros en metálico tras un operativo en el que se descubrió también un vehículo lanzadera.

Todos los acusados se enfrentan ahora a penas de cuatro años y medio de cárcel que les pide la Fiscalía por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas.

La vista oral señalada ya había sido suspendido en el mes de mayo y más tarde en el de octubre del año pasado. Ahora deberá ser fijada una nueva fecha a la espera de que la acusada sea localizada, informan fuentes del caso a este diario.

